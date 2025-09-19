Saját, sok kudarcot megélt tanácsadóját adja el komoly trumpista szaktekintélyként a Fidesz

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Megjelent csütörtök délelőtt egy (névtelen) cikk az Indexen egy múlt héten készült magyarországi közvélemény-kutatásról, amit John McLaughlin amerikai kutató cége, vagyis a McLaughlin & Associates jegyez. Láthatóan igyekezett komoly feneket keríteni az írásnak a kormánypárti nyilvánosság, a Mandinertől a Nemzeten át a lassan elfeledett Pesti Srácokig mindenki hosszan és részletesen szemlézte a benne foglaltakat. A cikk címe így szól:

„A Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet”

Az 1000 fős mintán készült telefonos kutatás szerint Orbán Viktornak előnye van Magyar Péterrel szemben (43-37), és az is a kormány győzelmét vetíti előre, hogy a többség Fidesz győzelemre is számít 2026-ban.

A cég azt is megmérte, hogy a magyarok vékony többsége szerint a következő egy-két évben fellendül majd a gazdaság, és összességében minden jobb lesz. Kiderül a kutatásból továbbá, hogy sokan – a megkérdezettek többsége – túl forrófejűnek, túl baloldalinak, túl megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert. Csupa olyasmi olvasható ki a felmérésből, amitől egy Fidesz-szavazó szívre derül.

A kutatást végző McLaughlin & Associates, írja a cikk, a jövőben havonta készít majd felméréseket a Mészáros Lőrinc által pénzelt internetes híroldal számára.

John McLaughlin a 2018-as midterm választásokat elemzi épp a Fox Newson Fotó: Fox News YT / screenshot

Nem is az eredmény igazán érdekes a kutatásban, az ebben a kontextusban nem meglepetés, inkább a cikk tálalása. A kormányhoz ezer szálon fűződő Index – amely többek közt kulcsszerepet játszott a kormányzati Tisza-adó kampány elindításában – úgy ír a McLaughlin & Associates-ről, mint nemzetközileg elismert és nagy presztízsű, független kutatócégről, amelyet nagy bravúrral sikerült megnyerni a lapnak, hogy végezzen számára kutatásokat a magyar választók körében. Akár egy komoly trófeáról. Másként fogalmazva,

itt egy nemzetközileg elismert elemző, aki egyenesen Amerikából érkezett, hogy rendet tegyen a magyar közvélemény-kutatók számháborújában, és megmérte, hogy utcahosszal vezet Orbán.

Az Index külön cikkben szerkesztett interjút is készített McLaughlinnal, aki ebben elmondja, hogy nemcsak most vezet a Fidesz, de mindig is vezethetett, és hogy Orbán a jobb, és Magyar Péter nem is olyan erős.

Amiről nem esik szó egyik cikkben sem, az az, hogy McLaughlin valójában nem messziről jött szaktekintély, hanem évek, sőt ciklusok óta ad tanácsot a Fidesz hátországának és a miniszterelnöknek. Már 2022-ben írtunk arról, hogy mentora, Arthur Finkelstein halála után McLaughlin lett a legfontosabb amerikai kutató Orbán környezetében, és részt vett a 2022-es kampányában is. Állítólag a 2023-as tusnádfürdői összetartáson is jelen volt a kutatócég egyik képviselője, legalábbis Németh Zsolt a színpadon egy megjegyzésében erre utalt.

Ez az érem egyik oldala – vagyis hogy McLaughlin nem független a kormánytól. Másfelől azt már három évvel ezelőtti portrécikkünkben is jeleztük, hogy John McLaughlin azért nem a legélesebb kés a republikánusok fiókjában.