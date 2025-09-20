A Bethesda gyermekkórház Digitális Polgári Kör-tag főigazgatójának fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László a Tisza Párt új kabinetfőnöke – jelentette be Magyar Péter a Bethesda Gyermekkórháznál.

A kabinetfőnök a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának, Velkey Györgynek a fia. Az idősebb Velkey 2011-től a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője volt, 2014-ben majdnem egészségügyi államtitkár lett, vezette a Kórházszövetséget, nemrég pedig belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe. Magyar Péter a Telex tudósítása szerint a bejelentéskor meg is jegyezte a Bethesda főigazgatójára utalva, hogy „kicsit pikáns a helyszín”.

Velkey a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakán végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot. Tanult továbbá a római La Sapienza egyetemen is, de Párizsban, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n, és a Paris 8 egyetemen is. Vezette továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Colle­giumot. A Magyar Nemzetnek 2023-ban adott interjút erről, azt mondta, „a programban olyan speciális képzést nyújtanak a fiataloknak, amiben felvértezhetik őket azzal a tudással, gyakorlattal és készségekkel, amivel a jövő állami vezetői és stratégái lehetnek”.