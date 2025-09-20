Magyar: Nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve

„Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty. És egy leköszönő, megfáradt miniszterelnök, aki a »ha egyszer odébb állok…« mondatra vonul fel a színpadra” – írta a Digitális Polgári Körök offline találkozójára reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Szerinte a Papp László Sportarénában nem harcosokat láttunk, hanem „Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve”.

„Tizenöt év után akarja naggyá tenni Orbán Magyarországot? Eddig mit csináltak? A pénzszeretet országát építették önmaguknak”

– írta, ahogy azt is, hogy „lélektelen, hamis mesét hallottunk milliós, egyedileg varratott öltönyökben”, mindezt annyi közpénzből, amennyiből fel lehetett volna újítani a váci kórházat.

A DPK offline találkozója. Fotó: Mandiner/Youtube

„Nincs több időnk rájuk – vége van. A Tisza a magyarok millióival együtt egy működő, emberséges országot fog építeni. Olyat hazát, ahol nem ilyen felesleges és kínos rendezvényekre szórják a közpénzt, hanem iskolákra, kórházakra és a magyar emberekre. Még pár hónap és a tavaszi szél megkezdi a feladatát. Végállomás, kiszállás. Kérjük figyelmeztessék az utastársaikat is!” – írta, majd azzal zárta, október 23-án – amikorra Orbán Békemenetet hirdetett – megtartják „a valaha volt legnagyobb rendezvényt”.