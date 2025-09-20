Magyar Péter: Egyedül a szegedi egyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át az adományokat

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Felemelő napon vagyunk túl. 86 kórházba eljuttattuk a 20 millió forint értékű adományokat: fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket, játékokat. Egyedül a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át a jóérzésű honfitársaink felajánlásait” – írta a Facebookon Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki öt budapesti kórházba ment el.

„Sajnálom, hogy sok kórház, engedve a politikai nyomásnak, nem engedte meg, hogy az önkénteseink belépjenek az intézményekbe. Ma minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált az aljas, embertelen és korrupt hatalom és az emberséges és működő Magyarország közötti különbség” – írta, és megköszönte az önkénteseknek a közreműködést.

A párt korábbi közlése szerint a TISZA Szigetek több tízezer önkéntesének felajánlásából országszerte 87 kórházhoz visznek fertőtlenítőszereket. Magyar a szombat reggel a János kórháznál tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nem bűnözőként, nem suttyomban adják át ezeket a saját pénzből vett adományokat, hanem mint „büszke hazafias magyar állampolgárok, együtt fogunk bemenni a kórházainkba”. A sajtótájékoztató végén a kórház kommunikációs munkatársa valóban próbálta megakadályozni, hogy Magyarék bemenjenek az udvarba, és ott adják át az adományokat, de Magyar és a kísérete a kérése ellenére is bement.

A látogatás előtti nap Magyar arról írt, hogy „minden kórházi vezetőnek megtiltották, hogy szombaton átvegyék a TISZA közösségétől az adományokat, Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar nem mondott igazat. Az államtitkár a DPK rendezvényen a Mandinernek „szánalmas vergődésnek” nevezte az akciót, szerinte azonban Magyar csak balhét akart kelteni, ha valóban segíteni akart volna, hétköznap vitte volna az adományokat. Az adományozók jó szándékát nem vitatta.

POLITIKA Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinika Takács Péter egészségügy magyar péter Tisza Párt adomány kórház
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter szerint Orbán Viktor meg akarja akadályozni, hogy adományokat vigyenek kórházaknak, Takács Péter szerint nem

Meglátjuk.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA