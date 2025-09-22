Parlamenti határozat is lesz Ruszin-Szendi fegyverviselési ügye miatt

Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága is foglalkozott Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyével.

A bizottság fideszes elnöke, Kósa Lajos azt mondta, átnézték a fegyvertartásra vonatkozó szabályokat azok után, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, fegyvert tartott magánál egy nyilvános gyűlésen.

Találtak joghézagokat és kiskapukat, erre parlamenti határozat formájában hívják fel a kormány figyelmét. Az egyik ilyen a fegyvertartási engedély visszavonása szabálysértési eljárás megindulása esetén. A másik javaslat, hogy tisztázni kell a gyűlés, a szabad gyülekezés és a választói esemény fogalmát, „hogy minden esetben biztos legyen egy magyar polgár abban, hogy ott senkinél lőfegyver, emberélet kioltására alkalmas eszköz nincs” – tette hozzá Kósa Lajos.

Rétvári Bence belügyi államtitkár szerint a gyülekezési törvény és minden más vonatkozó jogszabály kizárja, hogy bárki bármikor fegyverrel menjen más emberek közé egy politikai gyűlésre vagy bármilyen más gyűlésre, rendezvényre.

Kósa Lajos, Rétvári Bence és Barthel-Rúzsa Zsolt Fotó: Kósa Lajos Facebook-oldala

Ruszin-Szendi Romulusz ellen szabálysértési eljárás indult a nyilvános rendezvényen való fegyverviselés miatt, de Rétvári szerint azóta újabb felvételek is előkerültek, amiken elmondása szerint az látható, hogy nyilvános eseményen, szabadtéren is lehetett a ruhája alatt lőfegyver. Rétvári szerint ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény.

Barthel-Rúzsa Zsolt katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár közölte, a Honvédelmi Minisztérium egyetért azzal, hogy szigorítsák a szabályokat.

Ruszin-Szendi Romulusz korábban arról beszélt, korábban kapott fegyvertartási engedélyt, és a fenyegetések miatt hordott magánál fegyvert, de már nem ez a helyzet, mert megkapta a megfelelő szintű védelmet a Tiszától. (MTI)