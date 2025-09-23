Angelina Jolie: Nem ismerek rá az országomra

„Bármi, ami megosztja vagy korlátozza az egyéni önkifejezést és szabadságot, rendkívül veszélyes” – mondta Angelina Jolie Oscar-díjas színésznő Jimmy Kimmel műsorának felfüggesztése után.

Angelina Jolie Fotó: COOLMEDIA/NurPhoto via AFP

A San Sebastián-i filmfesztiválon egy újságíró arról kérdezte, mitől tart leginkább művészként és amerikaiként. „Ez nagyon nehéz kérdés. Szeretem az országomat, de most nem ismerek rá. Mindig nemzetközi közegben éltem – a családom, a barátaim, az életem is nemzetközi. Az én világlátásom egyenlőségre, egységre és nemzetköziségre épül” – mondta. „Annyira komoly időket élünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a könnyelmű kijelentéseket. Ezek nehéz, súlyos idők mindannyiunk számára.”

A Jimmy Kimmel Live! múlt hét szerdán került le hirtelen és határozatlan időre a műsorról, miután a Szövetségi Hírközlési Bizottság (Federal Communications Commission) Donald Trump által kinevezett elnöke, Brendan Carr, valamint több csatorna- és állomáshálózat is nyomást gyakorolt az ABC-re a Kimmel monológjában elhangzott megjegyzések miatt, amelyek a MAGA-mozgalom Charlie Kirk meggyilkolására adott reakcióját érintették. Akkor Trump is megszólalt az ügyben, aki a döntést „nagyszerű hírnek” nevezte, és gratulált az ABC-nek a „bátorságáért”.

A lépés országos vitát váltott ki a kormányzati beavatkozás és a szólásszabadság kérdéséről Trump támogatói és Kimmel között. Az elmúlt héten tüntetések voltak a Disney ellen a vállalat New York-i és kaliforniai Burbank-i irodái előtt, valamint a hollywoodi színház előtt, ahol Kimmel műsorát rögzítik.

Több színész is kiállt Kimmel mellett. Mark Ruffalo, a Marvel-filmek Hulkja, a Threads platformon azt írta: a Disney részvényei „sokkal tovább fognak zuhanni”, ha végleg törlik Kimmel műsorát. Szerinte a vállalat „nem akarhatja, hogy az ő nevéhez fűződjön Amerika megtörése”. Vasárnap egy Trump-ellenes tüntetéshez kapcsolódó videóban Ruffalo azt mondta: „Most már az amerikai kormány az, amely elnyomja a szólásszabadságot. Nem a szomszédod, nem a közösségi média, hanem maga a kormány.”

Pedro Pascal az Instagramon állt ki Kimmel mellett: „Álljunk ki a szólásszabadságért, álljunk ki a demokráciáért.” A zenész-színész Olivia Rodrigo, aki a Disney ifjúsági sorozataiban kezdte pályafutását, „nyílt cenzúrának és hatalommal való visszaélésnek” nevezte a történteket. A felháborodásra válaszul az ABC hétfőn bejelentette, hogy a Jimmy Kimmel Live! kedden este visszatér a csatorna műsorára.

Ahogy azt írtuk is, Kimmel ügyének igazi iróniája az, hogy maga Charlie Kirk, akire hivatkozva elszabadult a gyűlöletbeszéd-pokol, életében a szólásszabadság kérdésében egyértelműen a liberálisok és a régi vágású konzervatívok, nem pedig Trump pártján állt.