Szólásszabadság helyett szabadon lincsel a kormányra került trumpista kommentelőhorda, a cancel culture eddigi bástyái pedig gond nélkül vezetik be a cenzúrát

7 hónapja ők oktatták a szólásszabadság gondolatának európai kitalálóit arról, mit jelent ez a fogalom, most már lényegében cenzúrát vezetnének be és hatóságilag számolnák fel a másként gondolkodó szervezeteket.

Amerika villámgyors útja a baloldali véleményterrortól a jobbos-keresztény-nacionalista véleményterrorig.

J.D. Vance kinevette a szólásszabadságot korlátozó európaiakat. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

J. D. Vance akkor sem végezhetett volna durvább rombolást, ha robbanóanyagot kötöz a testére, és azt robbantja fel abban a müncheni konferenciateremben. De ő csak beszélt. 2025. február 5-ének sokkjából sok naiv, Amerika-barát európai demokrata azóta sem tért egészen magához. A frissen hivatalba lépett amerikai alelnök első európai látogatását arra használta fel februárban, hogy az őt hallgató európai vezetők döbbenetére ne a müncheni biztonsági konferencia témájáról, vagyis az Európával szembeni orosz katonai fenyegetésről beszéljen. Hanem arról, hogy a kontinenst nem kívülről, hanem belülről fenyegeti veszély a liberális politikusok személyében, majd durva, gunyoros, kioktató stílusban lecsessze az összegyűlt uniós vezetőket, hogy Európában nincs szólásszabadság, mert az Európai Unió „komisszárjai" azt elfojtják.

Mindössze hét hónap telt el azóta, és a legfrissebb hír Amerikából az, hogy az ABC tévécsatorna azonnali hatállyal megszüntette Jimmy Kimmel éjszakai showműsorát, mert Kimmel nem Trump elnök szája íze szerint beszélt Charlie Kirk meggyilkolásáról. Nem ünnepelte azt, nem használt durva szavakat, nem dicsőítette az erőszakot, nem gúnyolta Kirköt, pusztán annyit észrevételezett, hogy a MAGA-mozgalom politikai hasznot próbál húzni a merényletből, a baloldalra tolva rá azt.

Kimmel esete nem bizarr furcsaság: a Charlie Kirk szeptember 10-i lelövése óta eltelt 8 napban sorozatban, sőt tömegével rúgtak ki embereket Amerikában amiatt, hogy nem a MAGA online heccmestereinek tetsző módon posztoltak Kirk ügyéről.

Ugyanazok a multicégek, egyetemek, kutatóintézetek és balra húzó szerkesztőségek, amik idén januárig táplálták és fenntartották a cancel culture-t, vagyis emberek teljes ellehetetlenítését az íratlan progresszív kánonba bele nem illő privát véleményük miatt, zökkenő nélkül álltak át a jobboldali-nacionalista-vallási fundamentalista cancel culture gyakorlására.

Az utóbbi napokban a következő helyekről rúgtak ki munkavállalókat a privát csatornájukon közzétett Kirk-ügyi magánvéleményük miatt:

Az ABC és a már említett Jimmy Kimmel.

Az eddig Klubrádió-szinten balra húzó MSNBC tévécsatorna azért rúgta ki Matthew Dodd politikai elemzőt, mert amikor megkérdezték a gyilkosság tágabb összefüggéseiről, azt kezdte fejtegetni, hogy Kirk különösen megosztó figura volt, aki gyűlöletbeszéd formájában kommunikált egyes társadalmi csoportokról. Majd azt mondta, hogy a gyűlöletteli gondolat gyűlöletbeszédhez, az pedig gyűlöletből fakadó cselekményekhez vezet. Dowd egyébként nem progresszív republikánusfaló, hanem George W. Bush republikánus elnök egykori főtanácsadója.

Az amerikai értelemben vett liberális újságírás egyik etalonja, a Washington Post egy olyan, Blueskyra kiposztolt thread miatt rúgta ki híres publicistáját, Karen Attiah-t - aki a véleménycikkei miatt a szaúdi titkosszolgálat által meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsi véleménycikkeit is szerkesztette ,- amiben a szerző csak egy helyen említette meg egyáltalán Kirköt, akkor is egy tőle származó idézet formájában. Attiah a merénylet után arról posztolt ki egy sorozatot, hogy mi Amerika - főként a fehér Amerika - felelőssége a szabadon hozzáférhető lőfegyverekkel elkövetett politikai merényletekben. A posztok általánosságban szóltak a témáról, a Kirk elleni konkrét merényletről szó sem esett bennük, a liberális lap mégis olyan hivatkozással rúgta ki a szerzőjét, hogy a posztjai annyira elfogadhatatlanok voltak, hogy azokkal kollégáinak testi épségét is veszélybe sodorta.

De vesztette el állását alkalmazott hasonló okokból a következő helyeken és szektorokban:

Broad Institute ( a Harvard és az MIT közös kutatóintézete)

NASDAQ

több ügyvédi iroda, például a Perkins Coie

jó pár iskola az általánostól az egyetemig, a West Ada School District még az egyik hozzá tartozó gimi pompomlánycsapatának edzőjét, Annika Rutzot is kivágta érzéketlen posztolásra hivatkozva

különféle sportszervezetek, mint a Joe Burrow Foundation vagy Carolina Panthers amerikaifoci-csapata

United Airlines

US Secret Service

Bár a konkrét szereplők is gyakran ugyanazok, minőségi újdonság a szélsőbalos cancel culture-höz képest, hogy ezúttal központi, kormányzati irányítással folyik a szólásszabadság jobboldali-populista-vallási fundamentalista felszámolása.