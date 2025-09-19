Szólásszabadság helyett szabadon lincsel a kormányra került trumpista kommentelőhorda, a cancel culture eddigi bástyái pedig gond nélkül vezetik be a cenzúrát

J. D. Vance akkor sem végezhetett volna durvább rombolást, ha robbanóanyagot kötöz a testére, és azt robbantja fel abban a müncheni konferenciateremben. De ő csak beszélt. 2025. február 5-ének sokkjából sok naiv, Amerika-barát európai demokrata azóta sem tért egészen magához. A frissen hivatalba lépett amerikai alelnök első európai látogatását arra használta fel februárban, hogy az őt hallgató európai vezetők döbbenetére ne a müncheni biztonsági konferencia témájáról, vagyis az Európával szembeni orosz katonai fenyegetésről beszéljen. Hanem arról, hogy a kontinenst nem kívülről, hanem belülről fenyegeti veszély a liberális politikusok személyében, majd durva, gunyoros, kioktató stílusban lecsessze az összegyűlt uniós vezetőket, hogy Európában nincs szólásszabadság, mert az Európai Unió „komisszárjai" azt elfojtják.
Mindössze hét hónap telt el azóta, és a legfrissebb hír Amerikából az, hogy az ABC tévécsatorna azonnali hatállyal megszüntette Jimmy Kimmel éjszakai showműsorát, mert Kimmel nem Trump elnök szája íze szerint beszélt Charlie Kirk meggyilkolásáról. Nem ünnepelte azt, nem használt durva szavakat, nem dicsőítette az erőszakot, nem gúnyolta Kirköt, pusztán annyit észrevételezett, hogy a MAGA-mozgalom politikai hasznot próbál húzni a merényletből, a baloldalra tolva rá azt.
Kimmel esete nem bizarr furcsaság: a Charlie Kirk szeptember 10-i lelövése óta eltelt 8 napban sorozatban, sőt tömegével rúgtak ki embereket Amerikában amiatt, hogy nem a MAGA online heccmestereinek tetsző módon posztoltak Kirk ügyéről.
Ugyanazok a multicégek, egyetemek, kutatóintézetek és balra húzó szerkesztőségek, amik idén januárig táplálták és fenntartották a cancel culture-t, vagyis emberek teljes ellehetetlenítését az íratlan progresszív kánonba bele nem illő privát véleményük miatt, zökkenő nélkül álltak át a jobboldali-nacionalista-vallási fundamentalista cancel culture gyakorlására.
Az utóbbi napokban a következő helyekről rúgtak ki munkavállalókat a privát csatornájukon közzétett Kirk-ügyi magánvéleményük miatt:
De vesztette el állását alkalmazott hasonló okokból a következő helyeken és szektorokban:
Bár a konkrét szereplők is gyakran ugyanazok, minőségi újdonság a szélsőbalos cancel culture-höz képest, hogy ezúttal központi, kormányzati irányítással folyik a szólásszabadság jobboldali-populista-vallási fundamentalista felszámolása.
J.D. Vance olyan beszédet mondott a müncheni biztonságpolitikai konferencián, amit a német védelmi miniszter tiltakozással, az orosz állami tévé pedig örömmel fogadott.
„Új mélypontokat értünk el a hétvégén” – kezdte Kimmel a monológját, nem sejtve, hogy milyen mélypontok következnek még aznap.
Az elnöknek nem jó a viszonya a médiával.