Az üzemanyaghiány miatt Oroszország az év végéig letiltja a benzinexportot

Oroszország az év végéig részleges tilalmat vezet be a dízel-exportban, és meghosszabbítja a már érvényben lévő benzinexport-tilalmat – közölte Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettest, miután ukrán dróntámadások sorozata érte az orosz finomítókat. A támadások bizonyos napokon közel egyötödével csökkentették az orosz olajfinomítást, és visszafogták a fő kikötőkből történő exportot. A kapacitás csökkenése miatt Oroszország közel került a nyersolajkitermelés visszafogásához. Több orosz régióban üzemanyaghiány alakult ki egyes típusokból. A miniszterelnök-helyettes elmondása szerint kisebb hiány mutatkozik az olajtermékeknél, de a készletekből fedezik a kiesést.

A dízeltilalom a viszonteladókra vonatkozik, a termelőkre nem. Iparági források szerint a kereskedők által kivitt dízel mennyisége viszonylag csekély. A dízelexport mintegy háromnegyedét a termelők szállítják a Balti-tengeri, illetve a Fekete-tengeri kikötőkbe vezető északi és déli csővezetékeken keresztül. Oroszország 2024-ben közel 86 millió tonna dízelt állított elő, ebből mintegy 31 millió tonnát exportált. Oroszország és az Egyesült Államok a világ legnagyobb tengeri dízelexportőrei.

A benzinexport tilalma a termelőkre és a viszonteladókra is vonatkozik, de nem érinti az Oroszország és több más ország – például Mongólia – közötti kormányközi megállapodásokat. „Hamarosan meghosszabbítjuk a benzinexport-tilalmat az év végéig, és a nem termelőkre vonatkozó dízeltilalmat is kiterjesztjük az év végéig” – mondta Novak. „Ez lehetővé teszi, hogy továbbra is ellássuk a piacot kőolajtermékekkel” – tette hozzá.

Az üzemanyaghiány Oroszország-szerte egyre súlyosbodik. Az Izvesztyija napilap ezen a héten arról számolt be, hogy Oroszország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil megtiltotta a benzin kannákban történő értékesítését bizonyos moszkvai töltőállomásokon. Szergej Akszjonov, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím vezetője csütörtökön közölte: az üzemanyag-ellátásban tapasztalt fennakadások egyes olajfinomítók leállításával függnek össze. (Reuters/Interfax)