Hadházy Ákos újra Hatvanpusztán tüntet: „Ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogyan hazudik a hatalom”

Augusztus 2-a után újra az Orbán család hatvanpusztai birtoka előtt tüntet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A hivatalosan túraként meghirdetett eseményre megint vitt létrákat, hogy arról az érdeklődők megnézhessék, Hatvanpuszta „egy félkész mezőgazdasági üzem, vagy egy luxuskastély”.

A mobilkilátó Fotó: Németh Dániel/444

Azt, hogy ez félkész mezőgazdasági üzem volna, Orbán Viktor állította pár hete, azt pedig, hogy luxuskastély, Hadházy Ákos a látottak és a hozzá eljutott képek alapján. A képviselőhöz egyre több információ jut el a birtokról, megkapta a tervrajzokat, és hozzájutott videókhoz az elkészült épületekről is. Ezeket jövő tavasszal hozza nyilvánosságra, egyelőre néhány képkockát osztott meg, amiből kiderül, hogy milliós kádak vannak egy-egy apartmanban.

Az Orbán Győző tulajdonában lévő birtok több milliárd forintból újulhatott meg/épülhetett újjá, a pontos összeget nem ismerni.

Nagy a készültség Fotó: Németh Dániel/444

A közelben zebrák is vannak, de Hadházy az esemény előtt közölte, az állatokhoz közel vezető utat Mészáros Lőrinc egy újabb kapuval lezárta, így zebrát valószínűleg nem látnak, de antilopokat és bölényeket igen, ahogy akár a frissen fotózott jávorszarvasok is előkerülhetnek.

Rálátás a birtokra Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Igény volt az újrázásra

Hadházy Ákos a tüntetés előtt a 444-nek elmondta: a szombati tüntetést azért is szervezték meg, mert „igény volt rá”, sokan jelezték neki, hogy az előző alkalommal nem tutdtak eljönni, de látni szeretnék Hatvanpusztát.

A paraván mögött Fotó: Németh Dániel/444

Arra a kérdésre, hogy mit jelképez jelenleg a birtok, Hadházy azt mondta, „ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogy hogyan hazudik a hatalom. Hatvanpuszta egy szimbolikus hely, de nem csak azt lehet megnézni itt, hogyan gazdagodnak a miniszterelnök körei, hanem azt is, hogy hogyan próbálja elhazudni ezt a hatalom, milyen elnyomási eszközöket vet be ennek érdekében. És hát azt is, hogy ehhez milyen törvénytelenségeket követnek el. Ahhoz, hogy Hatvanpuszta megépülhessen, egy műemléket kellett lerombolni” - mondta a politikus. (A kormány ehhez képest úgy gondolja, a műemlékvédelem szép példája, ami itt látható.)

Fotó: Németh Dániel/444

Arról is kérdeztük, mit gondol a jelenlegi, egyre durvuló közbeszédről. „Ez ennél még csak rosszabb lesz. Amikor azt látja a hatalom, hogy a propagandával nem ér el eredményeket, akkor jönnek ezek a módszerek, az egyre durvább fellépés. Erre tréningezik rá a híveiket is. És ne tévedjünk: ez már arra is felkeszülés, hogy mi lesz egy esetlegesen elcsalt választás után. Ahogy a gyülekezési törvény átírása is arra szolgált, hogy megfélemlítsék azokat, akik tüntetnének. Ez is egyfajta megfélemlítés."

Hadházy Ákos Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy szerint ebben a légkörben különösen fontos lenne, ha békés, nagy tömegű demonstráción fejeznék ki az emberek az elégedetlenségüket, ez az a módszer, amivel szerinte fel lehet lépni az elnyomás ellen.

Sor áll a létrákhoz

Ahhoz képest, hogy napsütéses szombat délután van, kifejezetten sokan sétálgatnak a köves úton fel-alá, hogy megtekintsék a látnivalókat. Hadházyt egyébként mindenki nagyon lelkesen köszöntötte a rendzevény elején, a kezébe nyomtak egy plüsszebrát is. A több ponton kitett létrákhoz hosszabb sorokban álltak az emberek.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

A birtok körüli „idegenvezetés” előtt Hadházy Ákos és Puzsér Róbert mondott beszédet, egészen eltérő hangsúlyokkal. Felvezetésként a Dallas főcímzenéje bömbölt, Majka „Csurran-cseppen” című számát nem tudták végigjátszani a beszédek miatt.

Fotó: Németh Dániel/444

Változnak a hazugságok

Hadházy Ákos azzal nyitott, hogy közkívánatra szervezte meg a második tüntetést, és több olyan embert lát, akik már múltkor is itt voltak, aki „valószínűleg nem hittek a szemüknek”. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindeközben Budapesten a Roma büszkeség napját tartják, az önazonossági törvényt pedig cigánytörvénynek nevezte.

Beszámolt a tömegnek arról, hogy Orbánt próbálta megkérdezni, minek egy mezőgazdasági üzembe két medence és milliós kádak, amire Orbán nem válaszolt, csak „bolond módjára ismételgette, hogy maga bolond”. Hadházy szerint ez azt jelenti, hogy elfogytak Orbán válaszai.

Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetésen is elmondja, a luxusépület-komplexum a hatalom nyílt hazugságát, az eszement luxust, a korrupciót és a fogvatartott államot is jelképezi. Utóbbi azért, mert a műemlékvédelem miatt ebben a formában nem engedélyezhették volna az építkezést. Hadházy szerint szép érv lenne, hogy legális pénzből épült Hatvanpuszta, csakhogy Orbán apjának bányacége többszörös haszonkulccsal dolgozik, és állami beruházásokhoz is viszik a követ. Így tehát ezt az EU és a magyarok fizették.

Állítólag Hollóházi csempe van a konyhában

Ezután hosszan beszélt arról, mi látható Hatvanpusztán. 150 éve valóban mezőgazdasági üzem volt, tisztilakkal, cselédszállással, istállókkal és magtárral.

Mostanra az istállók helyett két luxuskastély épült - mondja Hadházy. A tüntetések miatt a főbejáratot fix kerítéssel zárták le, így Orbán sem tud a „szép giccses” bejárón bemenni, ha megy, csak a cselédbejárót használhatja.

A terveken látható felirat szerint az egyik épületet a TEK használja, mikor ott van Orbán. Hadházy úgy tudja, a biztonsági berendezés fél milliárd forintba került. A parkban macskakőburkolat van, az egyik legdrágább anyagot használták, és még fűtőszálakat is beszereltek alá. „Ha fagyna, befűtik, nehogy fenékre essen a miniszterelnök.” A gyepen látszik, hogy az egész parkban ki van építve a locsolórendszer.

A tisztilakot most rezidenciának hívják, ez a legrégebb óta lakott terület, és erről vannak Hadházynak videói is.

Egy új információhoz jutott: egy forrása szerint a konyhában kézzel festett Hollóházi csempe van, és mindegyik különböző. Látott képet egy hatalmas antik állóóráról és antiknak tűnő cserépkályháról is, ami a hozzá eljutott beszámolók szerint több millió forint lehet.

A műhelylakban van pálinkafőző terasz, pálinkakósotló és három hatalmas mélyhűtőkamra - sorolja tovább Hadházy. Kocsiszín is van, amit nem ért, mert hatbeállásos mélygarázs is készült. A föld alatt folyosórendszer köti össze a vendégházat a rezidenciával, és információi szerint Hatvanpusztán van egy páncélterem is, ami nincs rajta terveken.

A műhelylakban is vannak lakások. Az elmondások szerint nagyon drága bútorok érkeztek Hatvanpusztára, amit Hadházy szerint a választás előtt nem fognak még használni. A vendégházban van egy nagy konyha, raktár, söntés, steak előkészítő terem, egy 200 négyzetméteres étterem (vagy kandallóval, vagy ökörsütővel, ezt már nem tudja biztosan), egy társalgó, és egy lépcső felvisz a 100-100 négyzetméteres dohányzószobákhoz. Emellett van még 10 apartman, külön konyhával, fürdőszobával. Összegzése szerint ez egy luxuskastély.

Felhangzik a mocskos Fidesz

Puzsér Róbert más típusú beszédet mondott. Ő arról beszélt, hogy mennyire fontos a szabadság, és hogy „nem engedünk 48-ból és 56-ból sem”, és azokat a hősöket tiszteljük a szabadságharcosokban, akik akár az életük árán is szembe szálltak az elnyomóikkal.

„Magyarországnak nincs se jelene, se jövője a Moszkva felé vezető úton” – mondta Puzsér, aki szerint „Orbán és bűnszervezete elárulja Nagy Imre örökségét, és zsákutcába kényszeríti az országot.” Felhangzik a „mocskos Fidesz” is, mikor Puzsér arról beszél, a Fidesz 2010-ben elvette a szabadságszerető magyaroktól a jövőt.

Puzsér Róbert Fotó: Németh Dániel/444

Arról is beszélt, nem hálásak azért, hogy nem verik szét a tüntetőket, és nem érdeme a politikai vezetésnek, hogy uniós tagként még nem értek el oda, hogy a demokráciát és szabad választást követelőkkel szemben erdogani vagy putyini módszerekkel lépjenek fel.

Puzsér szerint 69 évvel a forradalom és 67 évvel Nagy Imre kivégzése után „esély van arra, hogy békés úton érjük el, amit mások véres harcokban szereztek meg. Képesek vagyunk véget vetni a posztkommunista önkényuralomnak, és elérni, hogy az uralkodó párt vesse magát alá a szabad választásoknak.”

Azzal folytatta, hogy „ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt lehet választani, amely hozzákezd az orosz titkosszolgálati hálózat felszámolásához.” Erre a tömeg belekezdett a ruszkik haza skandálásba.

„Ha van bennünk elég mersz, és mind ezt akarjuk, akkor beteljesíthetjük az 56-os forradalmárok akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni” – mondja Puzsér, hozzátéve, hogy a Magyar Nemzetből ömlik a ruszki propaganda. Szerinte azt kell elérni, hogy az „uralkodó párt” ha akarna se tudjon erőszakot alkalmazni, és csak az ilyen tüntetésekkel lehet elkerülni, hogy újabb uradalmak épüljenek.

A beszédét azzal zárta, hogy akik előtt még ma is sérthetetlenek a forradalom eszméi, nem hajtanak fejet a feudális önkényuralom előtt. „Kitartunk, míg véget nem ér az uralom, és soha nem nyugszunk.”

Hadházy ezután közölte, információi szerint az átláthatósági törvényt ejtette a Fidesz, ennek ellenére a keddi tüntetéseket folytatják a „technofasiszta törvény” visszavonását követelve. Arról is beszélt, a jelenlegi tervek szerint nem lesz több ilyen tüntetés Hatvanpusztán, de lehetnek még buszos kirándulások, mert a környéken sok a látnivaló.

A beszédek alatt a résztvevők többsége a színpad köré tömörült, de elég sokan azért sétálgatnak továbbra is a látnivalók között, ide-oda. Így saccolni is nehéz, hogy hányan lehetnek, de párszázan biztosan. Sokan kutyával, gyerekkel jöttek, többen az árnyékban piknikeztek. A beszédek után elindultak megnézni az állatokat. Hadházy annyit kért, hogy sötétedésig mindenki végezzen a túrával.

Hadházy elhozta az édesapja Dusterét, amivel a múltkor balesetet szenvedett, miután nekiment az egyik biztonsági őr. Ezzel nagyon sokan fotózkodnak.

Így épült Hatvanpuszta

