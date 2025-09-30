Lengyelországban letartóztatták az Északi Áramlat 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit, Volodimir Z.-t

Lengyelországban letartóztattak egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett 2022-ben az Oroszország és Németország között futó Északi Áramlat gázvezeték víz alatti felrobbantásában – közölte a varsói kerületi ügyészség szóvivője.

A férfit, akit Volodimir Z.-ként neveztek meg, Pruszkówban, Lengyelország középső részén vették őrizetbe a lengyel RMF FM rádióállomás szerint, ami elsőként számolt be a letartóztatásról. Z.-t ezután a varsói kerületi ügyészségre szállították.

A férfi teljes nevét az adatvédelmi szabályok miatt nem hozták nyilvánosságra. Piotr Antoni Skiba, az ügyészség szóvivője elmondta, hogy a gyanúsítottat a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs alapján tartóztatták le. Egy másik ukrán férfit Olaszországban tartóztattak le múlt hónapban a tenger alatti vezetékeket ért robbanásokkal kapcsolatban.

A robbanás helyén felbugyogó gáz Dánia partjainál 2022. szeptember 27-én, a dán légierő egyik F-16-osából fényképezve. Fotó: Ritzau Scanpix via Reuters

Volodimir Z. ügyvédje, Tymoteusz Paprocki az RMF FM-nek azt mondta: „Figyelembe véve az Ukrajna elleni teljes körű háborút és azt a tényt, hogy az Északi Áramlat az orosz Gazprom tulajdona, ami finanszírozza ezeket a tevékenységeket, a védelem jelenleg nem lát lehetőséget arra, hogy bárki ellen vádat emeljenek, aki részt vett ezekben az eseményekben.”

Az ügyvéd szerint nem biztos, hogy védence részt vett a szabotázsban, és még várják a hivatalos információt a német igazságszolgáltatás szándékairól a vádemelést illetően. A védelem küzdeni fog a kiadatás ellen – tette hozzá.

A 2022. szeptember 26-i víz alatti robbanások megrongálták a vezetékeket, amik az orosz földgázt Németországba szállították volna a Balti-tenger alatt. A károk tovább fokozták a feszültséget, miközben az európai országok igyekeztek leválni az orosz energiaforrásokról azután, hogy a Kreml teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

Az RMF FM szerint a német hatóságok azt állítják, hogy Volodimir Z. búvároktató, és három éve a Balti-tengerre hajózott egy jachton, ahonnan alámerült, és bombát helyezett el a vezetéken. (Guardian)