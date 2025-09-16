Az olasz bíróság kiadná az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit Németországnak

Kiadják Németországnak az augusztusban Olaszországban őrizetbe vett Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak – döntött a bolognai fellebbviteli bíróság kedden.

Az ukrán férfi olasz védőügyvédje azt mondta, a semmítőszékhez fordul, mert alapjogellenesnek találta a határozatot. Az ügyvéd elmondta, védencének nem biztosították a részvételi lehetőséget a bíróság ülésein, valamint nem kapta meg a németországi nyomozás dokumentumait.

Az egykori százados a családjával érkezett nyaralni egy olasz kempingbe augusztus 18-án. A 49 éves ukránt nem sokkal később, augusztus 21-én vették őrizetbe a német szövetségi ügyészség európai elfogatóparancsa alapján.

Kuznyecovot a gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként azonosították – közölte korábban a német szövetségi főügyész. Az ukrán férfi ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.

A svéd parti őrség felvétele az Északi Áramlat 2 gázvezeték Svédország kizárólagos gazdasági övezetében keletkezett szivárgásáról 2022. szeptember 28-án. Fotó: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

A nyomozás szerint 2022. szeptember 26-án egy csoport tagjaként helyezett el robbanószerkezetet a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlással jutott el a helyszínre, amit hamis okmányokkal béreltek egy német cégtől.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást.

Az Északi Áramlat 1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat 2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.