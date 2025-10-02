A Ryanair vezetője nem érti, miért nem lövik le a beszálló orosz drónokat

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Három hete orosz drónok zavarták meg a Ryanair működését Lengyelországban, a múlt héten több dán repülőteret is lezártak ismeretlen eredetű drónok miatt, Észtországba orosz vadászgépek szálltak besorolta fel az elmúlt hetek légtérsértési botrányait a Politicónak Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója.

Michael O'Leary 2018. szeptember 12-én Londonban.
Fotó: Tolga Akmen/AFP

„Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?” – tette fel a kérdést egy nappal azután, hogy az Európai Unió vezetői egy közös drónfal bevezetéséről tárgyaltak Koppenhágában. O'Leary szerint a drónfal nem megoldás. „Gondolja, hogy az oroszok nem tudnának drónt indítani Lengyelországon belülről?”

„Ha még a Franciaország feletti járatainkat sem képesek megvédeni, mekkora az esélye, hogy megvédenek bennünket Oroszországtól?” – utalt a Franciaország felett áthaladó útvonalak törlésére, amit a légiforgalmi irányítók sztrájkja váltott ki. „Nem bízom von der Leyenben” – mondta O'Leary, aki szerint az Európai Bizottság elnökének le kellene mondania.

(Október 15-én az Ingában a már jól bejáratott oroszországi szakértőinkkel tartunk élő podcastfelvételt Drónok, vámok, diktátorok címmel, ahol hasonló témákat érintünk majd.)

külföld ryanair repülő légtérsértés repülőtér vadászgép Magyarország dánia Michael O'Leary orosz vadászgép reptér orosz drónok repülőgép orosz drón drón drónfal
Kapcsolódó cikkek

Célzott orosz akciónak tűnik a Lengyelország elleni drónművelet, a NATO logisztikai bázisa is célpont lehetett

Öt orosz drón egyenesen a rzeszówi támaszpont felé tartott, innen látják el Ukrajnát lőszerrel és fegyverekkel.

Kolozsi Ádám
külföld

A héten a második dán repteret zárták le azonosítatlan drónok miatt

Oroszország szerint köze nincs az esethez.

Bódog Bálint
külföld

Három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét

A főváros felé tartottak.

Czinkóczi Sándor
külföld

Magyarország is csatlakozott az uniós drónfal-koalícióhoz

A bejelentés épp aznap született, amikor Zelejnszkij azt közölte, valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret.

Keller-Alánt Ákos
külföld