A Ryanair vezetője nem érti, miért nem lövik le a beszálló orosz drónokat

Három hete orosz drónok zavarták meg a Ryanair működését Lengyelországban, a múlt héten több dán repülőteret is lezártak ismeretlen eredetű drónok miatt, Észtországba orosz vadászgépek szálltak be – sorolta fel az elmúlt hetek légtérsértési botrányait a Politicónak Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója.

Michael O'Leary 2018. szeptember 12-én Londonban. Fotó: Tolga Akmen/AFP

„Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?” – tette fel a kérdést egy nappal azután, hogy az Európai Unió vezetői egy közös drónfal bevezetéséről tárgyaltak Koppenhágában. O'Leary szerint a drónfal nem megoldás. „Gondolja, hogy az oroszok nem tudnának drónt indítani Lengyelországon belülről?”

„Ha még a Franciaország feletti járatainkat sem képesek megvédeni, mekkora az esélye, hogy megvédenek bennünket Oroszországtól?” – utalt a Franciaország felett áthaladó útvonalak törlésére, amit a légiforgalmi irányítók sztrájkja váltott ki. „Nem bízom von der Leyenben” – mondta O'Leary, aki szerint az Európai Bizottság elnökének le kellene mondania.

(Október 15-én az Ingában a már jól bejáratott oroszországi szakértőinkkel tartunk élő podcastfelvételt Drónok, vámok, diktátorok címmel, ahol hasonló témákat érintünk majd.)