Tyúkól#52: Szűkülő női terek, avagy miért korlátozzák a női napot a Rudasban?

Október 1-jétől drasztikusan csökkentették a Rudas Gyógyfürdőben a női nap idősávját. Kinek jó ez? A nőknek biztosan nem.
Mi az a fürdőkultúra, és miért nem tudunk erről semmit? Mit ér egy fürdő törzsvendégek nélkül, és hogy kell bemenni egy 11 fokos vízbe? Ezekről is beszélgetünk.
Vendégeink: Szalai Edit, Jagielska Marzena és Iványi Kriszta, három törzsvendég.
Bővebben:
- 00:00:20 Boldog Tyúkól-évfordulót!
- 00:01:30 Beszélgessünk arról, hogy akkor mi is az a női nap!
- 00:03:00 A budapesti fürdőzés több szempontból is különleges, és ezt a kultúrát a fürdőzők teremtik meg.
- 00:05:40 A szeparált fürdőzés sokkal relaxáltabb légkört teremt.
- 00:09:40 Előbb lehet a férfinapról hallani, mint a nőiről…
- 00:12:25 A keleti kultúrákban – és a nyugatiakban is – megjelenik az igény a nőiesség diszkrét megélésére.
- 00:15:40 Elhaltak a női közösségek.
- 00:18:20 Négyszáz pucér nő árasztotta el Budapestet egy közös ügyért.
- 00:21:35 Eleve sokan azért nem mernek elmenni egy női napra, mert fogalmuk sincs, milyen az, és mit kell ott csinálni.
- 00:24:30 Mit csinál az egyszeri turista a törökfürdőben?
- 00:27:50 Egészségügyileg sem mindegy, hogy miben vagy egy törökfürdőben.
- 00:29:10 A hideg víz az értékes víz.
- 00:31:15 Fürdőzni egyébként rendszeresen érdemes – ha hagyják.
- 00:34:15 Úgy hűlsz le, hogy közben azt érzed, hogy felmelegszel – ez maga a fürdőkultúra!
- 00:38:15 A női napoknak óriási szerepük lehetne a test elfogadásában.
- 00:41:30 A fürdőben a közösségi élmény és az elfogadás a meghatározó.
- 00:45:30 Mintha a magyar nők mégsem lennének olyan fontosak, mint a turisták.
- 00:48:10 Egy nyereséges cég hoz kívülről anyagi megfontolásúnak tűnő döntéseket.
- 00:51:50 A kulturális örökség védelmére kellene fordítani részben a turisztikai bevételt.
- 00:52:40 Meddig él a hely szelleme az autentikus közönsége nélkül?
- 00:55:50 Magyarország belső tengeréhez az itt élők alig-alig tudnak hozzájutni.
- 00:57:10 Magyarországon az egészségügy betegségekkel foglalkozik. A fürdő olyan hely lenne, ahol az egészségvédelemnek jut szerep.
- 00:58:25 2006-ban még volt érdeme petíciót indítani. Ötleteket várunk!
- 01:02:45 És... alig várjuk a 11 fokos vizet (de azért még aludjunk erre egyet).
Hasznos infók:
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.
Illusztráció: Kiss Bence/444