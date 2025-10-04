Semjén felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világával szembeni érzéketlensége miatt

Megcsörrent a telefonja annak az újbudai fideszes képviselőnek, aki még szerdán bírtálta élesen a Facebookon Semjén Zsoltot. Junghausz Rajmund Semjén ATV-s interjúja után azt írta, hogy „megdöbbentő, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa”.
Junghausz - aki maga is hat évet töltött az Őrmezei Gyermekotthonban - Semjén Zsoltnak azon a kijelentésén háborodott fel, hogy azért sem igazak az ellen felhozott vádak, mert nem is ismeri a gyermekvédelmi világot és soha nem járt ilyen intézményben.
Junghauszt azt is megdöbbentette, hogy Semjén „a 26 perces adásban sem szánt rájuk egy gondolatot sem. Pedig bőven lenne feladat. A gyermekotthonok és a javítóintézetek világa most is szörnyű”.
Szombaton számolt be az azóta történt fejleményekről a képviselő. Azt írja, hogy igencsak turbulens lett körülötte a világ. „A posztot – csak a saját oldalamon – több mint 1 millióan olvasták, ami hatalmas megtiszteltetés”.
Arról is írt, hogy „emberek százaitól kaptam hideget-meleget, egyszerre voltam áruló vagy hős. Természetesen egyik sem vagyok. Bár nem követtem eddig sem a haszontalan utasításokat, soha nem árultam el a közösségemet, ahogyan a választóimat sem. A posztom lényege csak annyi volt, hogy tenni szeretnék a srácokért. Fontos nekem, hogy ne abban a kilátástalanságban kelljen élniük, amiben én is felnőttem. Megkerestek egykori növendékek, és volt olyan intézetvezető is, aki köszönetet mondott, amiért sértő őszinteséggel leírtam a vitatott sorokat”.
Majd jön a váratlan fordulat a beszámolóban:
„Tegnap délután éppen a Népszava újságírójával beszéltem, amikor egy újabb ismeretlen szám keresett. Meglepetésemre Semjén Zsolt hívott. Elmondta, hogy érzékenyen érintették a soraim, és belátta, hogy valóban nem foglalkozott megfelelően idáig ezzel a területtel.
Elmondta azt is, hogy a közeljövőben szeretné ezt a hiányosságot pótolni és törekedni fog rá, hogy a lehetőségeihez képest a lehető legjobban megismerkedjen a hazai gyermekvédelem helyzetével és az ott élő gyerekek körülményeivel.”
Junghausz szerint „érdekes felismerés, hogy a legfelsőbb politikai szinten már tisztán és politikai okoskodás nélkül lehet beszélni arról, ami igazán lényeges. Elképesztően örülök a hívásának, mert utat nyithat, hogy erre a szakterületre pozitív értelemben vetődjön nagyobb figyelem. A beszélgetést azzal zártuk, hogy nyitott arra, hogy személyesen is megismerje ezt a világot és közösen látogatást tegyünk az Őrmezei Gyermekotthonban. Erre a közeljövőben sort is kerítünk. Ezzel persze még semmi nem oldódott meg, de valami elkezdődött”.
A képviselő maga is érzi, hogy vegyes lesz Semjén hívásának a fogadtatása.
„Gondoljon bárki bármit ez egy a fontos lépések közül és a meglepődésemen túl kifejezetten megnyugtató volt számomra a miniszterelnök-helyettes hívása. Az önkormányzati képviselői munkám és a személyes elköteleződésem szempontjából is ez egy óriási dolog.”
Hogy valóban érdemes lenne a Szőlő utcai igazgató ügyében is az áldozatokra koncentrálni, azt támasztja alá az a pénteki cikkünk is, ami azt mutatja be, hogy Juhász Péter Pálék hogyan környékeztek meg egy később prostitúcióra kényszerített, akkor 12 éves lányt.
Junghausz Rajmund kötelezővé tenné „a kormánytagok számára, hogy személyesen ismerjék meg ezeket a terhelt intézményeket és az ott élő növendékeket.”
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.