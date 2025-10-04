Semjén felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világával szembeni érzéketlensége miatt

Megcsörrent a telefonja annak az újbudai fideszes képviselőnek, aki még szerdán bírtálta élesen a Facebookon Semjén Zsoltot. Junghausz Rajmund Semjén ATV-s interjúja után azt írta, hogy „megdöbbentő, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa”.

Junghausz - aki maga is hat évet töltött az Őrmezei Gyermekotthonban - Semjén Zsoltnak azon a kijelentésén háborodott fel, hogy azért sem igazak az ellen felhozott vádak, mert nem is ismeri a gyermekvédelmi világot és soha nem járt ilyen intézményben.

Junghauszt azt is megdöbbentette, hogy Semjén „a 26 perces adásban sem szánt rájuk egy gondolatot sem. Pedig bőven lenne feladat. A gyermekotthonok és a javítóintézetek világa most is szörnyű”.

Szombaton számolt be az azóta történt fejleményekről a képviselő. Azt írja, hogy igencsak turbulens lett körülötte a világ. „A posztot – csak a saját oldalamon – több mint 1 millióan olvasták, ami hatalmas megtiszteltetés”.

Arról is írt, hogy „emberek százaitól kaptam hideget-meleget, egyszerre voltam áruló vagy hős. Természetesen egyik sem vagyok. Bár nem követtem eddig sem a haszontalan utasításokat, soha nem árultam el a közösségemet, ahogyan a választóimat sem. A posztom lényege csak annyi volt, hogy tenni szeretnék a srácokért. Fontos nekem, hogy ne abban a kilátástalanságban kelljen élniük, amiben én is felnőttem. Megkerestek egykori növendékek, és volt olyan intézetvezető is, aki köszönetet mondott, amiért sértő őszinteséggel leírtam a vitatott sorokat”.

Majd jön a váratlan fordulat a beszámolóban:

„Tegnap délután éppen a Népszava újságírójával beszéltem, amikor egy újabb ismeretlen szám keresett. Meglepetésemre Semjén Zsolt hívott. Elmondta, hogy érzékenyen érintették a soraim, és belátta, hogy valóban nem foglalkozott megfelelően idáig ezzel a területtel.

Elmondta azt is, hogy a közeljövőben szeretné ezt a hiányosságot pótolni és törekedni fog rá, hogy a lehetőségeihez képest a lehető legjobban megismerkedjen a hazai gyermekvédelem helyzetével és az ott élő gyerekek körülményeivel.”

Junghausz szerint „érdekes felismerés, hogy a legfelsőbb politikai szinten már tisztán és politikai okoskodás nélkül lehet beszélni arról, ami igazán lényeges. Elképesztően örülök a hívásának, mert utat nyithat, hogy erre a szakterületre pozitív értelemben vetődjön nagyobb figyelem. A beszélgetést azzal zártuk, hogy nyitott arra, hogy személyesen is megismerje ezt a világot és közösen látogatást tegyünk az Őrmezei Gyermekotthonban. Erre a közeljövőben sort is kerítünk. Ezzel persze még semmi nem oldódott meg, de valami elkezdődött”.

A képviselő maga is érzi, hogy vegyes lesz Semjén hívásának a fogadtatása.

„Gondoljon bárki bármit ez egy a fontos lépések közül és a meglepődésemen túl kifejezetten megnyugtató volt számomra a miniszterelnök-helyettes hívása. Az önkormányzati képviselői munkám és a személyes elköteleződésem szempontjából is ez egy óriási dolog.”

Hogy valóban érdemes lenne a Szőlő utcai igazgató ügyében is az áldozatokra koncentrálni, azt támasztja alá az a pénteki cikkünk is, ami azt mutatja be, hogy Juhász Péter Pálék hogyan környékeztek meg egy később prostitúcióra kényszerített, akkor 12 éves lányt.