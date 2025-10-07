Orbán: A Türk Tanácsban megvan minden, ami az Európai Unióból hiányzik

„Mi magyarok az Európai Unió koppenhágai üléséről érkeztünk ide a Türk Tanács ülésére. Különös élmény. Ami ugyanis mifelénk rossz, az itt nincs. Itt nincs tömeges illegális migráció, itt nincsen háború, itt nem tombol családellenes genderideológia, nincs zöld klímaőrület, nincs kioktatás” – mondta Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének 12. csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban. A miniszterelnök hozzátette:

„Van viszont itt a Türk Tanácsban több jó dolog, ami nálunk hiányzik: van kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködés, van gazdasági növekedés, energiabiztonság, vannak erős vezetők és van terv a jövőre.”

Szerinte miközben az Európai Unió „vámszkandert vív az Egyesült Államokkal, Oroszországtól elvágta magát, Afrikából kiszorult, Kínával pedig zavaros a viszonyt ápol”, addig a türk államok kiegyensúlyozott és jó az együttműködés.

„Meggyőződésem, hogy ezt Nyugat-Európa is belátja, sőt a brüsszeli központ is be fogja látni, de először nekünk Európában úrrá kell lennünk a kaotikus politikai helyzeten. (…) Az Európai Unió ma egy háborús stratégiát követ, amelynek az a célja, hogy katonai eszközökkel az ukrán frontvonalon megnyerje a háborút Oroszország ellen. Az orosz-ukrán háborút az Európai Unió saját háborújává nyilvánította, ilyen körülmények között még várni kell, hogy az Európai Unió felismerje Közép Ázsia stratégiai jelentőségét”

– mondta Orbán.

A cseh választások eredménye valódi politikai fordulatot jelent Közép-Európában, mert újraéled a V4-es együttműködés, Orbán zárásként javasolta, hogy a közeljövőben tartsanak egy Türk Tanács–V4 csúcstalálkozót.