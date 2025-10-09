Amerikában vizsgálat indult a szabálytalankodó önvezető Teslák miatt

Vizsgálatot indított az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Igazgatóság (NHTSA), miután jelentések érkeztek arról, hogy a Tesla önvezető autói megsértették a közlekedési szabályokat. Előfordult többek között, hogy a forgalommal szemben haladtak, de megtörtént az is, hogy piros lámpán haladtak át megállás nélkül. Szám szerint 58 bejelentést tartanak nyilván, amelyekben elektromos autók követtek el ilyen szabálysértéseket. Ezek miatt most 2,9 millió teljesen önvezető technológiával felszerelt autó esik az vizsgálat alá.

Nem ez az első NHTSA-vizsgálat a Teslákkal szemben. Az autók ajtózár mechanizmusával kapcsolatban is zajlik egy ilyen, miután több esetben beszámoltak arról, hogy gyerekek rekedtek bent Model Y autókban. Bizonyos esetekben az autótulajdonosok ablakbetöréssel próbálták kiszabadítani őket.

(BBC)