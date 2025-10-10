Az ukrán külügy kiakadt Orbán reggeli interjújára, szerintük rengeteg erőfeszítés kell majd a magyaroktól a károk helyrehozásához

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Orbán Viktor Ukrajna-ellenes hisztériát szít saját országában a közelgő parlamenti választások előtt. Heorhij Tihij pénteken beszélt arról, hogy a magyar miniszterelnök szerinte „őrült vádakat” fogalmazott meg országával szemben, amiket visszautasítanak. „Őszintén szólva, nem is hoztam volna ezt szóba, ha nem kérdezik, mert ezek a vádak állandósultak, és abszurditásuk egyre csak fokozódik” – mondta Tihij.

Orbán Viktor a pénteki rádióműsorában arról beszélt, hogy az ukránok azért dolgoznak, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, és az ő pártjuk a Tisza, amely egy „ukránbarát párt”. A Tisza Pártnál történt adatszivárgásról azt mondta: „Régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak.”

Az ukrán külügyi szóvivő hozzátette, hogy Ukrajna számára sajnálatos, hogy az Orbán-kormány megalapozatlan Ukrajna-ellenes hisztériát gerjeszt,

mert Budapestnek később rengeteg erőfeszítést kell majd tennie, hogy helyrehozza a károkat.



Szerinte ebben Budapestre hárul a felelősség, mivel Ukrajna kezdettől fogva a két ország kapcsolatainak javítására törekedett. „Emlékeztetnék arra, hogy még az orosz diktátor, Vlagyimir Putyin is kijelentette, hogy nem ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, míg Orbán Viktor ezzel szemben ellene van, és azt mondja, ez a magyarok álláspontja. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez nem a magyar nép, hanem Orbán pártjának híveinek véleménye” – mondta Tihij.

A szóvivő szerint az Orbán és köre által terjesztett abszurditás a kampány során tovább fog erősödni, mert Magyarországon megkezdődött a választási küzdelem, és „Orbán Viktor belpolitikai kérdéssé, politikai fegyverré, választási eszközzé tette az Ukrajna-ellenes retorikát” .

Orbán pénteken olyanokat is mondott, hogy az ukrán titkosszolgálat „nyakig itt van”, és beépültek a magyar szellemi életbe, beépültek a magyar tanácsadói világba, beépültek a magyar politikai vitákba, és van pártjuk. Szerinte az ukránok készek minden segítséget megadni a Tiszának a hatalomra jutáshoz, egyebek mellett technológiai támogatást is. (RBC)