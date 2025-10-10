Gyurcsány Ferenc író állítja: „Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal”

irodalom
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Folytatja megújult közösségi oldalán az új könyvének a promózását Gyurcsány Ferenc. Novemberre várható a sikeres író második kötetének megjelenése, melynek címe Gyilkos igazságok lesz. A szerző péntek délutáni bejegyzése szerint a könyv hamarosan előrendelhető lesz. Ennek apropóján ismerteti Gyurcsány a mű alapdilemmáját, ami a következő:

  • az igazságért bármit meg lehet tenni?
  • kinek az igazságáért?
  • na meg mi az igazság?

Az író egy tartalmas részletet is közzétesz a könyvből. Amely bízvást mondható mélyebbnek és filozofikusabbnak, mint a szerző előző életében megismert gondolatainak zöme. Noha köztudomású, hogy akkor sem állt tőle távol sem a költészet, sem a bölcselet.

A szóban forgó idézet egy szereplő belső monológja, hogy pontosan kié, azt most még nem tudhatjuk.

Idézetek az idézetből:

  • „Nincs tiszta ember.”
  • „A tisztaság tökéletesség.”
  • „Márpedig a Teremtőn kívül senki sem tökéletes.”
  • „Ráadásul szerintem a Teremtő se az.”
  • „Amikor Jahve próbára teszi Jóbot, akkor erkölcstelenül jár el.”
  • „Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal.”
  • „Ráadásául annyira vak, hogy nem veszi észre a saját hibáit.”

Minden másra fény derül, ha eljön az ideje. A szerzővel szólva: reméljük a legjobbakat.

(Címlapkép: Bankó Gábor/444)

irodalom gyurcsány ferenc igazság jób isten regény
Kapcsolódó cikkek

Gyurcsány Ferenc visszatért a klasszikus versformákhoz, és eddigi legszebb költeményét publikálta közösségi oldalán

Megszületett az új Nemzeti dal. Szent István felnégyelte a kőműves-dekoltázst. Ha Petőfi Sándor élne!

Gazda Albert
költészet

Gyurcsány Ferenc nem tudja, hogy ki vagy mi volt a rendező

„Az élet teremti az Istent, vagy az Isten teremti az életet?” – tette fel a kérdést a pártelnök-filozófus karácsony alkalmából.

Gazda Albert
filozófia