Gyurcsány Ferenc író állítja: „Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal”

Folytatja megújult közösségi oldalán az új könyvének a promózását Gyurcsány Ferenc. Novemberre várható a sikeres író második kötetének megjelenése, melynek címe Gyilkos igazságok lesz. A szerző péntek délutáni bejegyzése szerint a könyv hamarosan előrendelhető lesz. Ennek apropóján ismerteti Gyurcsány a mű alapdilemmáját, ami a következő:

az igazságért bármit meg lehet tenni?

kinek az igazságáért?

na meg mi az igazság?

Az író egy tartalmas részletet is közzétesz a könyvből. Amely bízvást mondható mélyebbnek és filozofikusabbnak, mint a szerző előző életében megismert gondolatainak zöme. Noha köztudomású, hogy akkor sem állt tőle távol sem a költészet, sem a bölcselet.

A szóban forgó idézet egy szereplő belső monológja, hogy pontosan kié, azt most még nem tudhatjuk.

Idézetek az idézetből:

„Nincs tiszta ember.”

„A tisztaság tökéletesség.”

„Márpedig a Teremtőn kívül senki sem tökéletes.”

„Ráadásul szerintem a Teremtő se az.”

„Amikor Jahve próbára teszi Jóbot, akkor erkölcstelenül jár el.”

„Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal.”

„Ráadásául annyira vak, hogy nem veszi észre a saját hibáit.”

Minden másra fény derül, ha eljön az ideje. A szerzővel szólva: reméljük a legjobbakat.

