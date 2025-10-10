Gyurcsány Ferenc író állítja: „Isten önkényesen és kegyetlenül viselkedett Jóbbal”

Folytatja megújult közösségi oldalán az új könyvének a promózását Gyurcsány Ferenc. Novemberre várható a sikeres író második kötetének megjelenése, melynek címe Gyilkos igazságok lesz. A szerző péntek délutáni bejegyzése szerint a könyv hamarosan előrendelhető lesz. Ennek apropóján ismerteti Gyurcsány a mű alapdilemmáját, ami a következő:
Az író egy tartalmas részletet is közzétesz a könyvből. Amely bízvást mondható mélyebbnek és filozofikusabbnak, mint a szerző előző életében megismert gondolatainak zöme. Noha köztudomású, hogy akkor sem állt tőle távol sem a költészet, sem a bölcselet.
A szóban forgó idézet egy szereplő belső monológja, hogy pontosan kié, azt most még nem tudhatjuk.
Idézetek az idézetből:
Minden másra fény derül, ha eljön az ideje. A szerzővel szólva: reméljük a legjobbakat.
