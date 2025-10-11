Borízű hang #241 [H]: A halálra elemezgetett baath sajttorta

podcast
A prodaktplészment műfaját megújítani sem rest, önnön nyomdokába nyikorgó kosárral kezében, tétován lépő műsorunk meg-megáll, majd lekuporodik.

  • 00:21 Egy hét Belzebub-vád nélkül. Kónya Endre: Vesszőfutás. Orbánba rúgás nobelileg. Te se láttad a Batu kán-filmet?
  • 05:12 Batu, a békeharcos. Dzsingisz a vérontás ellen. Életvezetési tanácsok IV. Bélának.
  • 09:38 Szolgálati közlemény: 444 falunap plovval. A tádzsik plov. A kazán etimológiája. Az a jó baath sajttorta.
  • 16:10 Napkelte-modell az Ayingerrel. Az alkoholmentes Guinness. Guinness a Netflixen.
  • 20:58 Koreai kulináris osztályharc.
  • 23:40 A Brewdog faültetése. A Teneré fa.
  • 26:54 Vízmentes pisi az A38-on. Masters of Reality.
  • 30:46 Sikeres volt Pécsetten a vadkárellenes tüntetés. Gulyás Gergely magyarázata. Lázár János sopánkodása.
  • 36:11 A jogászkodó autokrácia kiskaput talál az ellenfeleinek. Mekkora kisebbség kell egy választási autokráciához? És mekkora többség az eltakarodáshoz?
  • 41:32 A rendszernek el kell fáradnia. Mi számít győzelemnek október 23-án? A párnacsata esélyei.
  • 45:50 Majd halálra elemezgetünk. Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: Önagyonülésezők. Nyílt csalás Tiszaburán.
  • 50:38 23-án megnézhetjük mennyire erős a Fidesz gépezete. A lelkesedés, a pénz és a félelem ereje. Csernobil, Afganisztán és a pécsi Pride. Történelmi elemzés 2027-ből.
  • 55:41 Kelet-Európa bekopog Von der Leyenhez. A maradék Európa szétverése.
  • 58:06 Melyik Rogán-feleség a rendszer győztese? Az ulánbátori nagykövet.

podcast borízű hang krasznahorkai lászló plov K. Endre rogán cecilia Batu kán ayinger október 23. békemenet mongólia tiszaburai modell
