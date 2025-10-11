Borízű hang #241 [H]: A halálra elemezgetett baath sajttorta

A prodaktplészment műfaját megújítani sem rest, önnön nyomdokába nyikorgó kosárral kezében, tétován lépő műsorunk meg-megáll, majd lekuporodik.
A kiadványra Kocsis Máté hívta fel a figyelmet, aki szerint „Kónya Endrének nem könyv kell, hanem megszégyenítés.”
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
A miniszter egyáltalán nem bánta meg, hogy az öngyilkosságról a gyengeséggel összefüggésben beszélt. A pécsi Pride után azt mondja, társadalmi nyomást kellett volna gyakorolni a rendezvénnyel szemben, az pedig megkérdőjelezhető, hogy a kormány kellő bölcsességgel járt-e el.
Három idősödő, a lerészegedés különböző fázisaiban járó férfi ivócimbora csenget éppen be egy nő szobájába valami hotelben.