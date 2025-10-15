Minden harmadik magyar aggódik a mesterséges intelligencia miatt

Egy 25 országot magába foglaló felmérést készített a Pew Research Center arról, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a mesterséges intelligenciához. A felmérés Magyarországot is érintette, az eredmények szerint pedig lényegében a 25 ország átlagának megfelelő azok aránya, akik inkább aggódva, mintsem várakozva figyelik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlődést.
Az eredmények szerint a magyarok 33 százaléka aggódik, az átlag pedig 34 százalék lett. Azok aránya, akik egyszerre aggódnak és bizakodóak is, 47 százalék, míg a megkérdezettek 18 százaléka sokkal inkább bizakodó a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
Utóbbi két eredmény egyébként meghaladja a 25 ország átlagát, hiszen 42 százalék lett azok aránya, akik aggódnak és bizakodnak is, míg azok aránya, akik bizakodóak, 16 százalék lett.
Az aggodalom leginkább az Egyesült Államokban, Olaszországban, Ausztráliában, Brazíliában és Görögországban jellemző, ahol a felnőttek körülbelül fele elsősorban a mesterséges intelligencia mindennapi életben való fokozott használata miatt aggódik.
A felmérés szoros összefüggést talált egy ország egy főre jutó GDP-je és a mesterséges intelligencia ismertsége között. A magasabb jövedelmű országokban élők többet hallottak a mesterséges intelligenciáról, mint a kevésbé gazdag országokban élők. Például Japánban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban a felnőttek nagyjából fele hallott már az MI-ról, míg Indiában csak 14, Kenyában pedig 12 százalék állítja ugyanezt.
A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy bíznak-e az emberek a saját országukban, hogy hatékonyan fogják majd szabályozni a mesterséges intelligenciát. Alapvetően a legtöbbekben megvan ez a fajta bizalom, de nagyon nagy a szórás. Az indiai felnőtteknek például a 89 százaléka bízik a szabályozásban, Indonéziában 74, Izraelben pedig 72 százalék az arányuk. A sor másik végén Görögország áll, ahol a felnőtteknek csak a 22 százaléka bízik abban, hogy országa hatékonyan tudja majd szabályozni a mesterséges intelligenciát.
Ebben a kérdésben egyébként magasan az EU-ban mérték a legnagyobbra azok arányát, akik bíznak a szabályozásban, az eredmény 53 százalék lett, míg az Egyesült Államokban 37, Kínában pedig csak 27 százalék ez az arány.