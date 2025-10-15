Vučić szerint Szerbia „világbajnok a gyülekezési szabadság terén”

Érdekes sajtótájékoztatót tartott Belgrádban Ursula von der Leyen és Alaksandar Vučić. Miközben az Európai Bizottság elnöke finoman számon kérte az európai értékeket Vučićon, addig a szerb elnök a diáktüntetőkkel szemben fellépő rendőröket védte.

Az Euronews cikke szerint von der Leyen azt mondta, kétszer gyorsabb sebességet várnak az uniós csatlakozási folyamatban a több mint 10 éve tagjelölti státuszban lévő Szerbiától. Szerinte a szerbeknek ideje lenne konkrét lépéseket tenniük az ügyben. Elsősorban a jogállamiság, a választási reformok és a médiaszabadság területén.

Von der Leyen a diáktüntetésekkel kapcsolatban egyértelműen üzent Vučićnak. „Ismeri az Európai Unió álláspontját. A szabadság mellett állunk, nem az elnyomás mellett. Ez pedig a békés gyülekezéshez való jogra is érvényes. A partnerséget képviseljük az uralom helyett, és a diplomáciát az agresszió helyett.”

Emellett arra is emlékeztette a szerb elnököt, hogy Szerbiának közelednie kell az EU külpolitikájához. Ez például azt jelenti, hogy az országnak csatlakoznia kellene az Oroszország elleni uniós szankciókhoz. „Szerbia 61 százalékban követi az uniós külpolitikát, de többre van szükségünk.”

Ursula von der Leyen és Aleksandar Vučić Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Vučić határozottan kiállt a szerb rendőrök mellett. Azt mondta, hogy Szerbia „világbajnok a gyülekezési szabadság terén”. Azért, mert több mint 25 ezer illegális tüntetést biztosítottak a rendőrök, akik még a szervezők biztonságáról is gondoskodtak.

A rendőri túlkapásokról szóló vádakat alaptalannak nevezte. Azt mondta, „ha valahol, Szerbiában voltak a legkevésbé túlkapások”. A rendőrség ugyanis csak a legszükségesebb esetekben, minimális erőszak alkalmazásával reagált.

Szerbiában tavaly novemberben szakadt le az újvidéki vasútállomás előteteje, a balesetben 16 ember halt meg. A tragédia után országos tüntetéshullám kezdődött, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a történések okozója a rendszer velejéig hatoló korrupció. A bűnösöket a mai napig nem tartóztatták le, a szálak pedig az elnökig vezetnek.