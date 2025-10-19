Befuccsolt a nagy kémbotrány, miután a brit kormány elgyávult, és nem volt hajlandó ellenségnek nevezni Kínát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Egyre kínosabb helyzetbe keveri magát a brit kormány a kínai kémügy kezelése miatt.

Christopher Cash volt parlamenti kutatót és Christopher Berry tanárt azzal vádolták, hogy titkokat adtak át Kínának. Ezeket a múlt hónapban ejtették.

Az ügyészség szerint nem tehettek mást, ugyanis a kormány nem volt hajlandó hivatalosan kijelenteni, hogy Kína a vádemelés idején nemzetbiztonsági fenyegetést jelentett az Egyesült Királyságra.

Az eset nemcsak két férfi és a kínai hírszerzés kapcsolatának története, hanem arról is szól, hogyan védekezzen Nagy-Britannia a távol-keleti állam kémjei ellen anélkül, hogy hivatalosan ellenségnek nevezné Kínát.

Váratlan események korbácsolták fel a brit belpolitika állóvizét: úgy tűnik, a meglehetősen nagy sajtóérdeklődésre számot tartó „kínai kémügyben” nemhogy bírósági ítélet nem lesz, a bíróságra el sem jut az ügy. Pedig minden megvolt benne, ami egy jóféle politikai thrillerhez kell: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, letartóztatás, villogó vakukkal rohangáló fotósok. Mindezt körbeölelték a folyton változó brit–kínai kapcsolatok.

Csakhogy a két férfi, Christopher Cash és Christopher Berry ellen indult, nagy felhajtással beharangozott kémper nem látványos drámával ér véget, hanem zavaros, ujjal mutogatós, politikailag kínos összeomlással, és már azelőtt, hogy érdemben elkezdődött volna.

Cash és Berry Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP