Befuccsolt a nagy kémbotrány, miután a brit kormány elgyávult, és nem volt hajlandó ellenségnek nevezni Kínát

Váratlan események korbácsolták fel a brit belpolitika állóvizét: úgy tűnik, a meglehetősen nagy sajtóérdeklődésre számot tartó „kínai kémügyben” nemhogy bírósági ítélet nem lesz, a bíróságra el sem jut az ügy. Pedig minden megvolt benne, ami egy jóféle politikai thrillerhez kell: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, letartóztatás, villogó vakukkal rohangáló fotósok. Mindezt körbeölelték a folyton változó brit–kínai kapcsolatok.
Csakhogy a két férfi, Christopher Cash és Christopher Berry ellen indult, nagy felhajtással beharangozott kémper nem látványos drámával ér véget, hanem zavaros, ujjal mutogatós, politikailag kínos összeomlással, és már azelőtt, hogy érdemben elkezdődött volna.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?