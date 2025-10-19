Washington Post: Putyin a teljes donecki régió átadását követeli a békéért

A Washington Post információi szerint Vlagyimir Putyin a teljes donecki régió átadását követelte a békéért a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésében. A lap két magas rangú forrása azt mondta, hogy cserében az orosz elnök Herszon és Zaporizzsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket feladni.

A donecki régiót 2014 óta próbálja elfoglalni Putyin. Az orosz hadsereg és az oroszok által támogatott szeparatisták a régió több részét elfoglalták, de a teljes irányítást a mai napig nem tudták megszerezni. Az ukránok mélyen beásták magukat a térségben, amire a Kijev felé tartó orosz előrenyomulás elleni fő védőbástyájukként tekintenek.

Vlagyimir Putyin
Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A lap forrásai szerint Trump különmegbízottja, Steve Witkoff a pénteki amerikaiukrán találkozón megpróbálta meggyőzni az ukránokat, hogy adják át a teljes régiót Putyinnak. Azzal érvelt, hogy a régió lakosainak többsége oroszul beszél. Az orosz anyanyelv azonban nem jelenti Ukrajnában automatikusan azt, hogy az illető szimpatizál is Oroszországgal.

A források szerint Ukrajna csak az oroszok által elfoglalt területek de facto átadását lenne hajlandó elismerni, és csak abban az esetben, ha erős biztonsági garanciákat kap, hogy Oroszország nem indítja újra a háborút.

Putyin követelését egyelőre sem az amerikai, sem az orosz, sem az ukrán kormány nem kommentálta nyilvánosan.

