Nem lett botrány Trump és Zelenszkij találkozóján, de érdemi döntések sem születtek

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Donald Trump pénteken fogadta az ukrán elnököt a Fehér Házban, de az egész találkozót beárnyékolta a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése, amely során megállapodtak róla, hogy Budapesten tárgyalnak kettesben.

Az orosz diktátornak megint sikerült megváltoztatnia az amerikai elnök hozzáállását, aki az előző napokban többször is felvetette, hogy Ukrajnának olyan nagy hatótávolságú rakétákat adjon, amelyekkel Kijev mélyen behatolhat Oroszország területére. Ez a pénteki találkozó eredetileg arról szólt volna, hogy véglegesítik az amerikai gyártmányú Tomahawk rakéták megvásárlását. De a Putyinnal folytatott beszélgetés óta Trump ettől már egyértelműen elzárkózik.

A két elnök nyilvános sajtószerepléséről már beszámoltunk, hogy utána miről tárgyaltak zárt ajtók mögött, arról egyelőre kevés az információ.

Udvarias, rövid nyilatkozatokat adott mindkét fél.

Trump „nagyon érdekesnek és nagyon szívélyesnek” nevezte találkozóját Zelenszkijjel, majd a két háborús félnek egyszerre üzent: „Megmondtam neki, ahogyan Putyin elnöknek is határozottan javasoltam, hogy ideje abbahagyni a gyilkolást, és MEGÁLLAPODÁST kötni! Elég vér folyt már, a határok háborúval és bátorsággal lettek kijelölve. Meg kell állniuk ott, ahol vannak. Mindkettőjüknek győzelmet kell hirdetniük, hagyjuk, hogy a történelem döntsön!” – írta a Truth Socialon.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A Fehér Ház előtt Zelenszkij úgy reagált Trump üzenetére, hogy az elnöknek igaza van, és mindkét félnek abba kell hagynia a harcokat. „Ott kell megállnunk, ahol vagyunk” – mondta. Újságíróknak kifejtette, hogy nem akar hosszú hatótávolságú rakétákról beszélni, mert az Egyesült Államok nem akarja az eszkalációt, és ő „reálisan” látja az esélyeit, hogy megkapja őket.

Az ukrán elnök a találkozó után telefonon beszélt az európai vezetőkkel, és azt mondta, hogy számít Trumpra, hogy nyomást gyakoroljon Putyinra, „hogy állítsa le ezt a háborút”. Míg Moszkva többször is kijelentette, hogy kész befejezni az Ukrajna elleni inváziót, a gyakorlatban Putyin semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy kompromisszumot keresne, vagy módosítana célján, amely Kijev kapitulációjának kikényszerítése.

Trump jellemzően optimista retorikája ellenére, miszerint a béke elérhető közelségben van, az amerikai alelnök csütörtökön óvatosabb hangot ütött meg, amikor azt mondta, hogy „az oroszok és az ukránok még nem jutottak el oda, hogy megállapodást köthessenek”, és hogy a rendezés „továbbra is lehetséges, de még sok munkára lesz szükség”. JD Vance „eltérő elvárásokról” beszélt, és azt mondta, hogy „az oroszok hajlamosak azt gondolni, hogy a csatatéren jobban teljesítenek, mint valójában”. (NYT, Guardian)