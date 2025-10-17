Trump: Én és Putyin is szeretjük Orbán Viktort, ezért találkozunk Magyarországon

Azért Magyarországon lesz a Trump és Putyin közötti találkozó, mert „ő és én is szeretjük Orbán Viktort” - mondta Donald Trump Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében, a kettejük zárt ajtós megbeszélése előtti sajtótájékoztatón.

„Olyan vezetője van, akit szeretünk. Szeretjük Orbán Viktort, ő is szereti, én is szeretem”

- utalt Trump Putyinra, amikor azt a kérdést kapta, hogy miért Budapeseten lesz a csütörtökön bejelentett csúcstalálkozó, amin az amerikai elnök reményei szerint megállapodhatnak az ukrajnai háború végéről.

„Biztonságos ország. Nagyon jól vezeti az országot. Náluk nincs jelen sok olyan probléma, amikkel más országok küzdenek. Ezért úgy döntöttük, hogy Orbánnal leszünk, és szerintem nagyon jó házigazda lesz” - folytatta az amerikai elnök Orbán Viktor dicséretét.

Trump később még egyszer kitért Magyarországra: amikor azt kérdezték tőle, hogy ha még Indiánál is megpróbálja kikényszeríteni, hogy ne vásároljanak több orosz olajat, akkor Magyarország miért maradhat meg az orosz energiánál, a korábban Orbántól kapott magyarázatot ismételve azt mondta, hogy Magyarország speciális helyzetben van, mert nincs tengeri kijárata, ezért Trump szerint egyetlen olajvezetéktől függ.

Két nappal ezelőtt még úgy nézett ki, hogy a harmadik washingtoni Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó az ukrán pozíciók erősítéséről, a Kijev által remélt Tomahawk rakétákról és a Putyin elleni nyomás fokozásáról szólhat - a februári brutális Zelenszkij-alázás és a szeptemberi sokkal jobb hangulatú találkozó után tovább javulhat a kapcsolat. A kilátások azonban nagyon megváltoztak csütörtökön, amikor Trump két és fél órán át tárgyalt Putyinnal telefonon, és mire Zelenszkij gépe leszállt Washingtonban, az ukrán elnököt már az a hír fogadta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszka után újra találkoznak egymással, méghozzá Budapesten.

Trump a Putyinnal való csúcsról béketárgyalásként beszél, de azon a megtámadott ország vezetője várhatóan most sem lesz jelen, ahogy az Európai Unió sincs az asztalnál. A Putyin-telefonhívás után Trump egész másképp beszélt az elmúlt hét forró témájáról, az amerikai Tomahawk-rakéták kérdéséről is. Míg korábban lebegtette, hogy Ukrajna megkaphatja az oroszországi célpontok ellen akár 2500 kilométeres mélységben is bevethető rakétákat, most már arról beszél, hogy a fegyverekre az Egyesült Államoknak is szüksége van - ez alapján az egész Tomahawk-téma csak taktikai elterelésnek és retorikai nyomásgyakorlásnak tűnik, aminek az átadása valószínűleg nem is nagyon merülhetett fel komolyan.

Zelenszkij és Trump érdemi tárgyalását zárt ajtók mögött tartják, ezek magyar idő szerint péntek este nyolc óra után kezdődtek el - hogy kiszivárognak-e majd róla érdemei részletek, csak később fog kiderülni. A találkozó előtt azonban tartottak egy sajtótájékoztatót, amint Trump JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter között ült, szemben az újságírók által szorongatott Zelenszkijjel és az ukrán delegáció már napok óta Washingtonban lévő többi tagjával.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Miután Trump a múltkori koreográfiához hasonlóan ismét megdicsérte Zelenszkij fekete öltönyét, azt mondta, hogy az ukrán elnökkel többek között a csütörtöki Trump-Putyin telefonos megbeszélés tartalmáról fognak beszélni (erről egyelőre szinte semmi nem ismert nyilvánosan), és tárgyalnak majd a Tomahawkokról is.

„De elsősorban nem Tomahawkokra van szükség, hanem arra, hogy a háború befejeződjön”

- tette hozzá Trump, és bár nem mondta ki, hogy Ukrajna semmiképp nem kaphatja meg az amerikai rakétákat, de világosan utalt rá, hogy nem áll szándékában a fegyverzetátatadás. Az jó, hogy az európai országok fognak fizetni az amerikai fegyverekért, de az amerikaiak így is sok fegyvert adtak, amikre még nekik is szükségük lehet - mondta, „ez az egyik ok, amiért véget akarunk vetni ennek a háborúnak” - állította.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Zelenszkij a washingtoni sajtótájékoztatón mellékszerepbe volt kényszerítve, leginkább a Trumpnak való köszönetnyilvánításokra és a megegyezési készségének kifejezésére ügyelt, és arra, hogy ne alakuljon ki az amerikai elnökkel nyilvános konfliktus. Azt hangsúlyozta, hogy a maga részéről bármilyen tárgyalási formátumra nyitott, de azért kiemelte, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, a NATO lenne a legjobb, de fegyverzetekre is elemi szükségük van.

„Trump elnök valóban megmutatta a világnak, hogy képes elérni egy tűzszünetet a Közel-Keleten, ezért azt remélem, hogy ezt fogja csinálni, és nagy sikert fogunk elérni Ukrajna számára… Remélem, hogy Trump elnök képes lesz ezt megvalósítani”

- mondta Zelenszkij.

Az amerikai elnök azt hangsúlyozta, hogy szerinte most Putyin is be akarja fejezni a háborút (akárcsak Zelenszkij): „Tegnap nagyon termékeny beszélgetésem volt Vlagyimir Putyinnal. Szerintem egy hét alatt be akarja fejezni a háborút” - mondta, hozzátéve, hogy egyelőre nem lesz közvetlen Putyin-Zelenszkij találkozó.

„Ez a két vezető nem kedveli egymást, és mi azt akarjuk, hogy mindenkinek kényelmes legyen. Szóval valamilyen módon hármasban leszünk benne, de lehet, hogy külön” - mondta Trump.

„Nos, majd meglátjuk, mi történik. Tudják mit? Azt hiszem, meg fogja tenni. Azt hiszem, Putyin elnök be akarja fejezni a háborút, különben nem így beszélnék”

- tette hozzá.

A kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy az orosz elnök továbbra is csak húzza az időt, azt mondta, ez is lehet, de a saját tárgyalási készségeivel büszkélkedett, hogy ezt ki tudja védeni. „Egész életemben a legjobbak játszottak velem, és elég jól jöttem ki belőle. Szerintem ő is valóban üzletet akar kötni” - mondta Putyinról.

Trump most is elmondta, hogy saját számrendszerében ez már a kilencedik béke lenne, amit az ő közvetítésével kötnek meg, és főleg az india és Pakisztán közötti konfliktust emlegetve állította magáról, hogy már több tízmillió életet mentett meg. „Nem érdekel a Nobel-díj, csak az emberéletek” - szerénykedett. A gázai rendezési tervre utalva azt mondta, hogy a közel-keleti helyzet sokkal bonyolultabb, hiszen ott több mint ötven ország van a térségben - ehhez képest az orosz-ukrán megállapodás tető alá hozását egyszerűbbnek nevezte.