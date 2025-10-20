Robert De Niro a Trump-ellenes tüntetésekről: Egy zsarnokkal másképp nem lehet szembeszállni

„A politikusok fel fogják ismerni, hogy vagy Trump haragjával, vagy a nép haragjával fognak szembenézniük. És jobban kellene félniük a nép haragjától” – mondta Robert De Niro kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, amikor az amerikai elnök intézkedései ellen tartott többmilliós tüntetésekről kérdezték. A színész nem először szólal fel Trump ellen, a világjárvány alatt idiótának nevezte, a követőinek pedig még korábban azt üzente, hogy „baszódjanak meg”.
A „No kings” című tüntetésekre vasárnapi interjújában reagálva azt mondta, hogy „csak így lehet szembeszállni egy zsarnokkal. Meg kell küzdeni vele, visszaszorítani és visszavonulásra kényszeríteni.”
A tüntetések címe egy 250 évvel ezelőtti, III. György király ellenes megmozdulásra utal. „Az amerikaiak kiihrdették a függetlenségüket, és véres háborút hívtak a demokráciáért. Azóta két és fél évszázadnyi demokrácia van mögöttünk. Gyakran kihívásokkal teli, zűrzavaros, de elengedhetetlen. Két világháborúban harcoltunk azért, hogy megőrizzük.” (Guardian)
Szombaton több mint 2500 helyszínen tüntettek az amerikai elnök ellen.
Robert De Niro szerint a járvány mindenképpen rossz lett volna, de Trump miatt rosszabb lett.
A színészóriás nem bírt magával a CNN vasárnap reggeli műsorában. Igaz, szerinte súlyos a helyzet, egy gengszter vezeti az országot.