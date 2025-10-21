Az európai vezetők közös állásfoglalásban szorgalmazzák: állítsák le az orosz–ukrán háborút a frontvonalak mentén

Közös állásfoglalásban szorgalmazzák Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt európai vezetők, hogy mielőbb állítsák le az orosz–ukrán háborút a frontvonalak mentén. A dokumentumot a brit kormány hozta nyilvánosságra.

Az aláírók között Zelenszkij és Keir Starmer brit miniszterelnök mellett ott van Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz és Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Jonas Støre norvég, Mette Fredriksen dán és Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök, Aleksander Stubb finn elnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke.

„Határozottan támogjuk Donald Trump amerikai elnököt abban a törekvésében, hogy a harci cselekményeket haladéktalanul be kell tüntetni, a tárgyalások kiindulópontjának pedig a jelenlegi frontvonalaknak kell lenniük. Valljuk, hogy a nemzetközileg elismert határokat nem lehet erővel megváltoztatni” – írják.

Az aláírók szerint az oroszok időhúzó taktikája bizonyítja, hogy csak Ukrajna törekszik a békére, míg Vlagyimir Putyin célja változatlanul az erőszak és a rombolás.

Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij 2025. október 2-án Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Azt is írják, hogy Ukrajnának bármifajta tűzszünet előtt és után maximálisan szilárd álláspontot kell képviselnie. Oroszország gazdaságára és hadiiparára addig kell fokozni a nyomást, vélik, amíg Putyin nem lesz hajlandó békét köteni. Ennek érdekében kidolgozzák a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásának módozatait, hogy Ukrajna rendelkezhessen a harc folytatásához szükséges forrásokkal.

Mint arról számtalan cikkben beszámoltunk, a múlt heti Trump–Putyin-telefonbeszélgetés és Trump–Zelenszkij-találkozó után az amerikai elnök – a kiszivárgott hírek szerint – ismét kevésbé kemény hangot ütött meg az orosz elnökkel szemben. Napirenden van egy személyes Trump–Putyin-randevú is budapesti helyszínnel, ám az, hogy erre mikor kerülhet sor, nem világos, különösen azután, hogy az eseményt előkészíteni hivatott külügyminiszteri egyeztetést Marco Rubio és Szergej Lavrov között elhalasztották.