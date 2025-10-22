Brit rakétákkal támadott egy orosz vegyi üzemet Ukrajna

Ukrajna brit gyártmányú Storm Shadow rakétákkal mért csapást egy orosz vegyi üzemre – írja a BBC.

„A Brjanszki Vegyi Üzem az agresszor állam hadiipari komplexumának kulcsfontosságú létesítménye”

– írta hadsereg az X-en. Az üzem „puskaport, robbanóanyagokat és rakéta-üzemanyagot gyárt, amikkel Ukrajna területét” támadják. A hadsereg vezérkara sikeresnek nevezte a csapást, ami kikerülte az orosz légvédelem rendszereket. Moszkva egyelőre nem kommentálta a támadást, ugyanakkor korábban figyelmeztette a Nyugatot, hogy ne adjon Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyvereket. Kijev szerint viszont támadni kell azokat az orosz létesítményeket, amik fontosak Moszkva Ukrajna elleni háborújában.

A lap azt írja, a Storm Shadow egy angol–francia fejlesztésű cirkálórakéta, aminek hatótávolsága körülbelül 250 kilométer. A rakétát repülőgépről indítják, és ideális fegyvernek számít bunkerekhez és lőszerraktárakhoz hasonló létesítmények ellen.

A Storm Shadow rakéta. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A támadás ugyanazon a napon történt, amikor Keir Starmer brit miniszterelnök és más európai vezetők megfogadták, hogy „fokozzák a nyomást Oroszország gazdaságára és hadiiparára”, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök „készen nem áll a békekötésre”. A közös nyilatkozatot Ukrajna, Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Dánia, Finnország, az EU és Norvégia vezetői is aláírták. Ebben az áll: „Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie – a tűzszünet előtt, alatt és után is.”

Szerdára virradóra Oroszország légitámadást indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen – közölte Vitalij Klicsko, a város polgármestere. A Guardian szerint legalább két ember meghalt, miután négy ballisztikus rakéta csapódott be a városba. A támadások miatt tűz ütött ki egy 16 emeletes házban, ahonnan tíz embert mentettek ki a mentőszolgálatok.