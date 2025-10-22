Lázár János Kádárhoz hasonlította Magyar Pétert

Bonyhádon mondott beszédet október 23-a alkalmából Lázár János építési és közlekedési miniszter. A beszéd egy pontján Lázár párhuzamot vont Kádár János és Magyar Péter között:

„Sajnos mindig van, aki a saját fajtáját is elárulja. Akár a gyermekei anyját is. A magyar történelemben is mindig akad újabb áruló, aki a másik csapatban játszik, a másik csapatban focizik. Akit egy birodalmi központban választanak ki, készítenek föl, és bíznak meg a feladattal.

Akkoriban Kádár Jánosnak hívták az árulót.

Kádár feladatot kapott, és azt tűzzel-vassal teljesítette is. Eltakarította az útból, elűzte '56 örököseit és megsemmisítette 1956 örökségét. Megtorlást hajtott végre, és felszámolta az ország épp csak visszaszerzett függetlenségét, szuverenitását.

Bábkormányt alakított, és a Birodalom embereként irányította Magyarországot, méghozzá évtizedeken át. Nem a magyarok érdekét képviselte, hanem a kommunista unió akaratát a magyarok érdekével szemben.

Jobb családokban és jobb helyeken ezt bizony, kedves barátaim, hazaárulásnak hívják. A forradalom, a szabadságharc, valamint a megtorlások áldozataira és hőseire emlékezve, különösképpen bánthatja igazságérzetünket, ha mindehhez még azt is hozzátesszük:

ez az áruló sokak körében még népszerű is volt, sőt, egyesek között még ma is népszerű.

Ne lepődjünk meg ezen, sőt, jó ha ezzel nagyon is tisztában vagyunk, ha ezt a történelmi tanulságot sohasem felejtjük el.”

Lázár ezután még arra is kitért, hogy az árulók feladata éppen az, hogy a nép emberének mutassák magukat, miközben idegen érdekek kiszolgálói.

Kádár Jánost ábrázoló pólót viselő résztvevő egy munkáspárti majálison Fotó: Kristóf Balázs/444

A beszédét azzal zárta, „aki nem csak névleg magyar, velünk tart”. A teljes beszédet itt lehet visszanézni.

Magyar Péter beszédeiben rendszeresen hasonlítja Kádár Jánoshoz Orbán Viktort. Legutóbb a Digitális Polgári Körök gyűléséről írta, hogy „nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve”. Mostantól ezt a párhuzamot is felírhatjuk tudományos igényű listánkra.