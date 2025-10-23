Három férfit tartóztattak le Londonban, Oroszországnak való kémkedéssel gyanúsítják őket

48, 45 és 44 éves férfiakat tartóztattak le, jelenleg zajlik a házkutatás a lakásaikban és más londoni helyszíneken is, közölte a Scotland Yard. A három férfit azzal gyanúsítják, hogy egy külföldi hírszerző szolgálat munkáját segítették. „Az ország, amelyhez ez a gyanú kapcsolódik, Oroszország” – fogalmazott a rendőrség. A hatóságok azt is közölték, hogy a külföldi hírszerző szolgálatok egyre nagyobb számban toboroznak nagy-britanniai „megbízottakat”.

A Scotland Yard egy hónapon belül másodszor vett őrizetbe olyanokat, akik a gyanú szerint Oroszország javára kémkedtek. Szeptemberben ugyancsak három embert – két férfit és egy nőt – fogtak el a kelet-angliai Essex megyében, szintén azzal a gyanúval, hogy az orosz hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget. További két fiatal brit férfi ellen pedig már bírósági eljárás folyik azzal a váddal, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport megbízásából felgyújtották egy ukrán üzleti vállalkozás nagy-britanniai raktárkomplexumát.

Májusban a londoni központi büntetőbíróság hat bolgár állampolgárra szabott ki hosszú börtönbüntetéseket Oroszország javára végzett kémkedés miatt. A csoport vezetőjét tíz év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték, a kémszervezet többi tagja öt és tíz év közötti börtönbüntetéseket kapott. (MTI)