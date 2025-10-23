Oroszország fájdalmas válaszlépést ígér, ha az EU elkobozza a befagyasztott vagyonát

Fájdalmas orosz válaszlépést helyezett kilátásba Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökök, amennyiben az Európai Unió elkobozza az Euroclear számlákon lévő orosz vagyont.

„Az EU-nak nincs jogi alapja az orosz vagyon elkobzására, így az »lopás« lenne” – mondta Zaharova, akivel Orbán Viktor is egyetért.

Az Euroclear brüsszeli székháza Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az Európai Bizottság csütörtökön tárgyalja azt a javaslatot, amely szerint az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának szánt, 140 milliárd eurós „jóvátételi kölcsön” finanszírozására használnák fel, amely fedezné Kijev finanszírozási szükségleteinek jelentős részét 2026-ban és 2027-ben. A terv szerint az EU a befagyasztott orosz központi banki értékpapírok készpénzegyenlegét használná fel a támogatásra.

A 27 tagú EU-n belül azonban eltérő vélemények vannak. Bart De Wever belga miniszterelnök, akinek országa az Euroclear, a legnagyobb vagyonkezelő székhelye, kijelentette, hogy ellenzi a javaslatot, amíg nem kap garanciákat az orosz vagyon felhasználására vonatkozóan. Hozzátette, hogy még a második világháborúban sem nyúltak hozzá ilyen befagyasztott vagyonhoz, és nem látja a jogi alapot a döntéshez.

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön úgy nyilatkozott: „Osztom a belga miniszterelnök aggályait, de bízom benne, hogy előrelépést érünk el.” Petteri Orpo finn kormányfő szerint a javaslat „jogilag fenntartható, és figyelembe veszi Belgium aggodalmait”. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette: „Nem jelentem ki, hogy győztünk, amíg nem fejezzük be, de széles körű támogatást látok az orosz vagyon felhasználására.” (via The Guardian)