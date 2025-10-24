Rákosi Mátyás diétája a száműzetésben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

1956. október 23-án Rákosi Mátyás már nem tartózkodott Magyarországon, és semmilyen párttisztsége sem viselt. 1956. július 18-án a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége eltávolította őt első titkári tisztségéből, és nyolc nappal később a Szovjetunióba távozott. Hiába folytatott küzdelmet 15 éven át a hazatéréséért, Gorkijban (ma Nyizsnyij Novgorod) halt meg évek óta súlyosan betegeskedve, rossz lakhatási és anyagi körülmények között 1971-ben.

Sztálin helytartójaként az ötvenes évek súlyos kommunista elnyomásáért felelős Rákosi hivatalosan gyógykezelés céljából tartózkodott a Szovjetunióban, méghozzá kezdetben igen jó, a legmagasabb rangú szocialista testvéri országok vezetőinek járó körülmények között. Az első heteket a Krím-félszigeten töltötte, az 1956-os forradalom híre már a Moszkva melletti barvihai szanatóriumban érte.

Ezekben a napokban juttatták ki hozzá Budapestről két, ismeretlen orvos által készített dokumentumot. Az egyik Rákosi egészségi állapotát írta le, és tanácsokkal szolgált. A másik egy diéta, mit szabad enni a bukott, pardon, gyógykezelésen tartózkodó pártvezetőnek ennie reggelire, ebédre és vacsorára.

Becsinált leves október 23-ra

„Nem túlzás tehát az a feltételezés, hogy [október] 21-én Rákosi már elkezdhette ezt a diétát a szovjet fővárosban. Ha így volt, akkor október 23-án Rákosi diétás szovjet menüje becsinált levessel kezdődött” – olvasható a dokumentumokat közlő Ungváry Krisztián és Meruk József izgalmas könyvében, a Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálataiban. Az egykori pártvezető műbőr aktatáskába csomagolt személyes iratai egy ciprusi szállodai szobából kerültek elő 2016-ban.

A fejezetben van egy harmadik levél is, ez még 1953-ból származik, a pártelitnek fenntartott Kútvölgyi-úti Állami Kórház és Rendelőintézetben készült, és életmód, valamint étrendi tanácsokat tartalmaz.

Forrás: Ungváry Krisztián - Meruk József: Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai

Az orvostudomány változik, sokáig egészségesnek gondolt ételekről derül ki, hogy valójában méreg. Kíváncsi voltam arra, hogy a Rákosinak előírt diéta vajon manapság is megállja-e a helyét. Enyingi Vivien dietetikust kértem meg, hogy véleményezze mai szemmel az egykori kollégája munkáját.