Szijjártó Péter, a Sebhelyesarcú már megint olyan jópofa, hogy nem hiszed el

Nem láttunk ilyen menő külügyminisztert azóta, hogy Szergej Lavrov Szovjetunió feliratú pólóban ment az alaszkai békecsúcsra!

Ezúttal is egy békecsúcsról van szó, a budapestiről, ami ugyan elmarad, Donald Trump szerint azért, mert most nincs értelme, a magyar kormány szerint Brüsszel miatt, de a lényeg, hogy a csúcs előkészítése miatt Szijjártó Péter Washingtonba utazott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalni és hát nézzék már meg mit bolondozott a Push It to the Limit-re!

A 2022 decemberében a Mandiner által a slim fit nagymesterének kikiáltott Szijjártó laza farmer, sneaker szettben landol a reptéren, azután pedig olyan montázs következik, hogy az ember el se hiszi, hogy Szijjártó ennek a lángoktól ölelt kis országnak a minisztere, és nem mondjuk nagypályás kubai kokainbáró Miamiban a '80-as években, mint a Sebhelyesarcú című filmben, például ebben a jelenetben:

A videó egy pontján egy sas sikolya is hallatszik (ez nincs benne az eredeti számban), na, én ennél a pontnál dobtam le az agyam, de utána csak jobb lesz.