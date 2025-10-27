Az orosz kormány nagyon elégedett az Ultrahangnak adott Lavrov-interjúval

Meglehetősen széles körben idézi az orosz kormányzat és sajtó Szergej Lavrov külügyminiszter interjúját, melyet az Ultrahang YouTube csatornának adott. Arról az interjúról van szó, melyet Szijjártó Péter külügyminiszter személyesen hozott tető alá, miután kedvenc YouTube-csatornájának vezetője megkérdezte Szijjártót, nem tudna-e elintézni egy beszélgetést Lavrovval – ha már a két külügyminiszter amúgy is jóban van.

A Moszkvában felvett beszélgetés aztán úgy sikerült, ahogyan az várható is volt, Lavrov egy-egy kérdésre hosszú perceken át fejtegethette „riporteri” közbevágás nélkül a Kreml Ukrán- és Európa-ellenes álláspontját többek között az „ukrán nácikról” és az Oroszországnak „járó” ukrán területekről.

Az érdemi kérdések nélküli „interjúval” roppant mód elégedettek lehettek Moszkvában, azt ugyanis széles körben idézték az elmúlt napokban. Az interjút több posztban megosztotta az orosz külügyminisztérium is, és az egész felvételt közzétették szöveges és videós formában a minisztérium YouTube-oldalán is, ahogyan azt a Telex észrevette.

Oroszország budapesti nagykövetsége eddig négy posztot tett ki Facebookra az interjúról, sőt közzétették a videó szöveges leiratát is annak, aki estleg soknak tartana egy órát rászánni a videóra az életéből, de mégse hagyná ki Lavrov egyetlen mondatát se.

Az állami TASZSZ állami hírügynökség is hosszan idézi az ultrahangos beszélgetést azzal a felütéssel, hogy az Európai Unió akadályozza Donald Trumpot abban, hogy véget vessen „az ukrajnai válságnak”. De a Lavrov-beszédnek is beillő interjú egyebek mellett bekerült az Egyes Csatorna híradójába, valamint a Gazeta és a Kommersant hírfolyamába is.