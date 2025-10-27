Orbán: Ami késik, az jön

Orbán Viktor az M1-nek Rómában beszélt a XIV. Leó pápánál családostul és semjénestül tett látogatásáról.

Azzal kezdte, hogy van a világban egy háborúellenes hálózat, aminek a legfontosabb a béke. Ennek a hálózatnak a sűrűsödési pontja a hatalmi, ennek a középpontjában az amerikai elnök áll, a hálózat lelki központja pedig a Vatikán.

Arra a kérdésre, hogy Orbánék Trumppal együtt miért vannak ilyen kevesen, akik békepártiak, Orbán azt mondta, a nyugati világban valóban kevesen vannak, de a bolygón elsöprő többségben vannak a békepártiak: az arab országok mind, a távolkelet is, India szintén. Úgy fogalmazott:

„Van, amikor numerálni kell, van, amikor meg ponderálni.”

Orbán szerint ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország fogja belátni, hogy nincs pénz folytatni a háborút.

A pápai audienciáról azt mondta, egy régi, magyar, Szent Gellért életéről kiadott könyvet vitt ajándékba. XIV. Leó pápa egyébként Ferenc delegációjával járt már Budapesten.

Putyin és Trump elmaradt békecsúcsáról, hogy törölték-e vagy elhalasztották-e, Orbán azt mondta:

„békecsúcs az van”, „Budapesti csúcs lesz”, „ami késik, az jön”.

A miniszterelnök azt mondta, ezt vegyük készpénznek.

Orbán szerint a 19. szankciós döntés jól mutatja, hogy az eddigiek nem voltak eredményesek.

A kormányfő azt mondta, hogy harcolni kell, hogy hozzáférjünk az orosz olajhoz és gázhoz, ez elemi, húsba vágó érdeke minden magyar háztartásnak.

Orbán szerint a magyar Oroszországból érkező energiaexport a teljesnek a 2 százalékát teszi ki, tehát ezen nem múlik semmi, nyilvánvalóan arról van szó, hogy kiszúrjanak a magyarokkal, mert szerintük nem igazságos, hogy nekik rossz, nekünk meg jó.

Orbán azt mondta, sok olyan ország van, ami nem hajlandó kizárni Magyarországot a döntésekből, mert nem akarnak ilyen precedenst teremteni, hogy nehogy ugyanerre a sorsra jussanak.

Orosz–ukrán tárgyalásokkal sosem lesz béke, csak külső erő bevonásával lehet béke: az USA vagy Európa kellene, hogy tárgyaljon, amire az EU nem hajlandó. Orbán szerint pont ott vagyunk, ahol a II. világháború után voltunk, akkor is Európán kívüli szereplők döntöttek az európaiak jövőjéről.

Orbán szerint az is fontos, hogy a háború után megmaradó Ukrajnával ne tagsági viszonyra lépjünk, hanem stratégiai partnerségre. Minél kevesebb pénzt kell küldeni Ukrajnának, és hagyjuk egymást békén, aki akar, az vehessen orosz olajat és gázt – sorolta a kívánságait Orbán Viktor. „Az idő a mi oldalunkon van, csak ki kell tartani” – mondta.

A végén az október 23-i rendezvényekről is kérdezték. Orbán szerint ez egy szép nemzeti ünnep volt: szép, nagy, erős, vidám, boldog, a jövőre mutató állami ünnepség volt, amit ő nagyon felemelőnek érzett. Orbán azt mondta, a választásra föl kell készülni, mert akkor alulmaradsz, ezért folyamatosan állnak át kampányolásra, miközben az államot is működtetniük kell. Most még az energiáik több mint fele még a kormányzásban van, de majd el kell menni kampányolni, hogy a híveik is fel tudjanak készülni a választásra. A lépéseiket sosem szabad az ellenzék mozgásához igazítaniuk – mondta Orbán.