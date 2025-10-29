Mészároséknak nem tetszett a 10 százalékos nyereségarány, ezért támadtak meg egy közbeszerzést

Idén tavasszal írta ki az Építési és Közlekedési Minisztérium a Gubacsi hídra vonatkozó közbeszerzési eljárást, amire szeptember 4-ig lehetett ajánlatot tenni. Még azt ugyan nem árulták el, hogy ki lesz a nyertes vállalkozó, de a feltöltött dokumentumokból kiderül, hogy Mészáros Lőrincék 11 általuk vitatott pont miatt megtámadták a tendert, olvasható az Átlátszó cikkében.

A V-Híd Zrt. kifogásolta, hogy az ajánlatkérő a teljes alvállalkozói láncolatra kiterjesztette az adatbejelentési és adatközlési kötelezettséget, valamint a kifizetések igazolását. Szerintük ugyanis ez túl nagy adminisztrációs terhet jelent a nyertesnek. Az ÉKM szerint viszont a bejelentési előírások célja a szerződés teljesítésének átláthatósága, a kizáró okok alkalmazhatóságának biztosítása, valamint a visszaélések és kartellgyanús konstrukciók kiszűrése. Az ÉKM úgy véli, mindez különösen indokolt egy olyan komplex beruházás esetén, mint a Gubacsi vasúti híd megvalósítása, ahol többszintű alvállalkozói és szubalvállalkozói részvétel várható.

Fotó: Kondella Mihály/Mészáros Csoport

Mészárosék szerint a tenderben rögzített maximum 10 százalékos nyereséghányad és annak ellenőrzési módja is jogsértő módon lett meghatározva. Lázár János tárcája szerint ugyanakkor a szabályozása kellően kidolgozott, részletes, a nyereséghatár kikötése pedig nem ütközik kötelező jogszabályba. Nem korlátozza a verseny, nem kizáró feltétel, és a projekt teljes költség- és bevételszerkezete alapján megállapításra. Ez a minisztérium szerint

„elegendő ösztönzőerőt biztosít a vállalkozó számára, miközben nem eredményez indokolatlan közkiadást”.

A Közbeszerzési Döntőbíróság egyébként Mészárosék minden kérelmét elutasították, mivel egyik esetben sem volt megállapított a jogsértés.

A V-Hídról nemrég írtuk meg, hogy olykor szerződés nélkül dolgoztatja az alvállalkozóit, nincsenek rendben a kifizetések sem, és a beruházásokra szánt összegek egy része nem a valódi munkálatokra megy el.