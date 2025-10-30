Bevezetése óta 760 ezer esetben fizetett a MÁV késési díjat

„A 10 miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta az elmúlt, szűk 5 hónapban több, mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizettük vissza a jegyár felét utasainknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett” - írta Hegyi Szabolcs, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon.

Vagyis naponta körülbelül 4000 esetben járt az utasoknak a visszatérítés.

Mint írja, az adatokhoz hozzátartozik, hogy ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyek a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak, és a kérdéses időszak jegyárbevételének az 1,3 százalékát tette ki.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Hegyi szerint a késések számát tudatosan próbálják csökkenteni, például „a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagyteljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával”.