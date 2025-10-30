Demeter Szilárd távozik a Közgyűjteményi Központ éléről

Távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd a kormánypárti Index információi szerint. Demeter nemzeti kultúráért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkát.

Demeter Szilárd Fotó: Németh Dániel/444

Demeter utódja – korábbi pozícióját is megtartva – a lap szerint szerint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz. Zsigmond PhD történész, kulturális turisztikai szakközgazdász és Tiborcz István szerzőtársa. Könyvei közül néhányról korábban mi is megemlékeztünk, az első egy olyan belvárosi palotát mutat be, amelyet Tiborcz István cége újított fel, a második a magyar hajózással és a MAHART-székház történetével foglalkozik, a harmadik pedig szintén egy történelmi épületet tesz meg fő témájának, történetesen olyat, amire Tiborcz István tette rá a kezét. A három kötetben az épületek bemutatása mellett közös pont az is, hogy Zsigmond Gábor mellett társszerzőjük Tiborcz István. Tagja a Schmidt Mária-féle Büszkeség DPK-nak.

Zsigmond Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Demeter munkásságát az utóbbi hónapokban kellemetlen botrányok kísérték. Szeptemberben megüzente a múzeumi dolgozóknak: mondják meg, kit kell kirúgni, ha fizetésemelést akarnak. Ezzel a Nemzeti Múzeum dolgozóinak üzemi gyűlésére reagált, melyen az elmaradt bérrendezést kérték számon a munkáltatójukon. Október elején korábbi bizalmasával, az OSZK főigazgatójával került konfliktusba, aki csótányokra és penészre panaszkodott, mire Demeter Szilárd kivezettette és helyben elvette a mobilját. Pár hét múlva, amikor a 444 megírta, hogy a könyves világ legnagyobb eseményén, a frankfurti könyvvásáron a magyar stand egy A4-es lapon jeleníti meg Krasznahorkai Lászlót, Demeter a könyvszakmát kezdte fikázni.