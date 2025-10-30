Ezt tegyük el egy humorosba, írtuk fél éve egy Nagy Márton-jóslatról, amiről ma kiderült, hogy bejött-e

„Ismerek olyan embert, aki 100 futballmeccsből csak 1 eredményét találja el, szóval Nagy Mártonnak is megadhatjuk az esélyt, hogy ez most be fog jönni” – ezzel a megengedő megjegyzéssel, de a némileg távolságtartó Ezt tegyük el egy humorosba! címmel írtam meg április 1-jén, hogy a gazdasági csúcsminiszter elkészítette akkor aktuális jóslatát a 2025-ös fantasztikus, repülőrajtokban gazdag év gazdasági pályájáról. Alig valami több, mint fél évvel ezelőtt Nagy csúcsminiszter ezt a grafikont tette közzé a Facebook-oldalán:

Az április 1-je a magyar kultúrkörben az önfeledt tréfálkozás napja, szóval utólag visszagondolva már akkor is feltűnhetett volna az időzítés. De Nagy életművében az ilyen jóslás korántsem szokatlan, talán ezért nem éreztem, hogy egyfajta gazdaságpolitikai pukipárnára ülésről van itt szó.

Egyrészt a csúcsminiszter politikai karrierje tele van alaptalan nagyot jóslással, amint erről többször is írtunk már (minden szóra kattintva más és más cikk olvasható). Másrészt 2024 decemberében még ott tartott, hogy 4 százalékos lesz az idei gazdasági növekedés, ehhez képest a 2,5 százalékos előrejelzés már egy visszafogott jóslatnak tűnt.

Csakhogy már akkor, pár héten belül megcáfolta a valóság, amikor kiderült, hogy a repülőrajtból 0,4 százalékos visszaesés, vagyis brutális földbe állás lett. De persze az akkori jóslat igazán nagy állítása a harmadik és negyedik negyedévről szólt: „az év második felében már 3% fölötti számokat láthatunk” – olvasható az ábrán. A harmadik negyedévre, ha jól olvassuk le az ábrát, a miniszter 3,4 százalék körüli növekedést jósolt. A valóság ezzel szemben 0,6 százalék lett.

Persze április 1-je óta már többször szembejött Naggyal a valóság, így az akkor 4 százalékról 2,5 százalékra módosított hivatalos kormányzati előrejelzés már csak 1 százalékos gazdasági bővülést vár 2025-re. A dolgok mostani állása szerint azonban már ez sem biztos.

A miniszter egyelőre nem is mondott semmit az éves cél esetleges újabb módosításáról, de azt legalább megadhatjuk neki, hogy amikor már minden bizonnyal ismeri a számot, akkor jól tud becsülni: két nappal a KSH-adatközlés előtt, amikor az NGM vélhetően már megkapta a jelentést, azt mondta, hogy negyedéves alapon stagnálás lehet (az lett), éves alapon 0,5 százalékkal nőhet a gazdaság – ennél egy picivel még jobb is lett a mutató. Szóval lassan eljön az az egy meccs a százból, aminek az eredményét a 89. percben már egész jó eséllyel meg tudja tippelni.