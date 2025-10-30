Lázár János: A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem

Lázár János újra beleszállt az osztrák Strabagba a megsüllyedt M30-as autópálya miatt. Az építési és közlekedési miniszter nem sokkal a békéscsabai fóruma előtt kirakott egy videót, „Átbasztak minket!” címmel.

A videóban azt mondta, hogy azért nem adják át október 31-én a 2024 februárja óta lezárt M30-as autópályát, mert a Strabag „átbaszta” a kormányt. Szerinte súlyos hiba volt, hogy elhitték az útépítő cégnek, hogy október 31-re befejezi a vállalt munkát.

„A Strabag szórakozik a kormánnyal, de szerintem ezt nem jól teszi. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy például szórakozik velem.”

Lázár János Fotó: Bankó Gábor/444

A témára a békéscsabai Lázárinfón is rákérdeztek. Egy nevét nem vállaló, útépítéseken dolgozó fiatal férfi megkérdezte Lázártól, hogy viszonyul ahhoz, hogy a Magyar Építők cikke szerint kezd megalapozódni, hogy nem a Strabag okozta a hibát, amit viszont jelzett a minisztériumnak. A Lázárék által mindenfajta kommunikációról letiltott Strabag korábban egy belső tájékoztatóban azt írta, hogy egy független szakértői vizsgálat eredménye alapján nem ők okozták a hibát, ezért utasították vissza a minisztérium jótállási igényét.

Lázár válaszában ismét elmondta, hogy a Strabag nem tartotta meg az ígéreteit, és „átbaszta” a kormányt. Szerinte a cég azért nem tartotta be a műszaki előírásokat, hogy több pénzt vihessen ki az országból.

„A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem.”

A kérdező ekkor újra elkezdett Lázárhoz beszélni, de mivel nem volt nála mikrofon, a közvetítésben nem lehetett hallani a mondatait. Így nem derült ki, hogy a férfi maga beszélt a munkahelyéről, vagy Lázár hasraütésszerűen dobta be a válaszában, hogy a Strabagnál dolgozik.

„Uram, én tudom, hogy maga a Strabagnál dolgozik, és védi a munkahelyét. De ez nem probléma. Azt tudom magának mondani, hogy ha nem lesz Strabag, magának akkor is lesz munkája. Mert a rendes magyar emberek adnak majd önnek munkát, nem pedig az országot megszálló labanc gyarmatosítók.”