Borízű hang #244 [hossz]: Mágico González tomahawkja a 14. havi nyugdíj ellen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Három Gördeszkázó Hitler című műsorunk, mint mindig, ezúttal is jó szóval oktat, játszani is enged.

00:19 Az Új Skorpió csillagjegyében.

02:59 Szép közönségsikert aratott a 444 falunapja. Müzli marokkói citrommal. Békemenet helyett Cádiz. Szendrei József és Mágico González Cádizban.

06:33 A békemenet veresége. A szélhámos beszéde. Na de van 106 egyéni körzet.

11:58 0,2 százalék kormányváltásra. 15 év választási csalás. Le kéne jönni a gépről!

16:31 Merre van a mohácsi csata? A helyzet a Szigettel. Legyen megint Diáksziget Csiszár Jenővel és Winkler Róberttel! Azahriah pro bono. Kálvária a Margit körúton.

23:50 Orbán Washingtonban. Krasznahorkai vs. Bodor Ádám. Nobel vs. Vadászati Világkiállítás.

28:54 A magyar swap line. Charlie Kirk a South Parkban. Káromkodás- és podcastimport. Moszkvának ennyire nem nyaltak a komcsik. Hány tomahawkot kapunk? Obama az új Soros.

35:32 Heti Milei. Hallgatónk kivaló elemzése. Azt mondja, amit hallani akarnak, de azt csinálja, amit kell. Az Economist elhiszi. Először is kell 80 év szenvedés.

41:49 Nagy Feró védelmében és ellenében. Nagy Feró és a seggnyalás.

47:04 Nagy Feró és a hatalom a rendszerváltás előtt és után. A Garázs 1988-ban indult. Zenebutik Dixivel. Varga Judit és a mentális pajzs.

52:52 15 éves a hazudozás rendszere. Hitler hitt benne. Gördeszkázó Hitler.

55:58 Az AI-kampány mint a demokrácia lényege. A kék plakátok a rosszak. Könyves Kálmán propagandája.

60:03 Margarétás reklám az 1964-es Lyndon B. Johnsnon kampányból.

A Közösség és Belső Kör csomagok előfizetői hallgathatják az itt következő epizódot, az ingyenes, rövidebb verzió holnaptól elérhető. Fizessenek elő, azzal mindenki nyer!

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)