A főváros Vitézy javaslatára megkísérli eltakarítani a rusnya telefonfülkéket

Fotó: Vitézy Dávid

A Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén elfogadta Vitézy Dávid frakcióvezető előterjesztését a használaton kívüli budapesti telefonfülkék felszámolásáról.

Vitézy erről később a Facebookon is posztolt, azt írta, „Budapest utcáit eddig több száz elhagyatott, betört üvegű, összegraffitizett telefonfülke csúfította – most azonban pont kerülhet ennek a korszaknak a végére”.

Az előterjesztés értelmében a város elindítja a telefonfülkék teljes felmérését és a használaton kívüli, rossz állapotú darabok elbontását.

A döntés értelmében 2026 tavaszáig átfogó jelentés készül arról, hány fülke van Budapesten, ki a felelős értük, milyen állapotban vannak, és egyáltalán használja-e őket még bárki.

Emellett a fővárosi kezelésű területeken már most megkezdődhet a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása. Vitézyék javaslatot tettek a vonatkozó jogszabály módosítására is.