Újra lesz forródrót az amerikai és a kínai hadsereg között

Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoznak létre egymás hadseregei között, hogy elkerüljék a katonai konfliktust – erről az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth írt az X-en.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökök október 30-án írtak alá egy, a két ország közti nagyhatalmi versengést csillapító megállapodást Dél-Koreában.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A megegyezés a kereskedelmi háború kritikus pontjainak felfüggesztéséről szól, de Hegseth mostani bejelentése sem független attól, hogy pillanatnyilag enyhülni látszik a két szuperhatalom közötti feszültség.

Az amerikai hadügyminiszter azt írta, amerikai és kínai tisztségviselők fognak tárgyalni arról, hogyan is nézzen ki az újra bevezetett forródrót a két ország fegyveres erejei között. (via Bloomberg)