Az izraeli hadsereg is elbúcsúzik a kínai autóktól, mert nem tudják garantálni, hogy azok ne gyűjtsenek adatokat

Chery Tiggo 8 - mit rejt a belseje? Fotó: YU SEN/Imaginechina via AFP

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) minden kínai autóját japán gyártmányra cseréli. A Walla hírportál jelentése szerint a közelmúltban a Mitsubishi Outlandert választották ki nagycsaládos alezredesek számára bérelt járműként, és a következő hónapokban szállítják le a hadseregnek.

Körülbelül 600 jármű váltja fel a kínai Chery Tiggo 8-at, amely eddig a tisztek autójaként szolgált. A csere a következő hónapokban, a szokásos hároméves lízingidőszak lejárta után történik. Az általa felváltott Chery-hez hasonlóan a Mitsubishi is benzinmotorral rendelkezik, és a legmagasabb szennyezési kategóriába tartozik.

De ez a sztori igazából azért érdekes, mert azt mutatja, hogy a világ egyik legfejlettebb hadserege sem tudja kontrollálni a kínai technikát, ha nem bízik benne.

Az IDF-nek szállított kínai autók multimédiás rendszereit „sterilizálták”, hogy ne tudjanak információkat továbbítani külső eszközöknek, de visszatekintve az IDF rájött: nem tudja garantálni, hogy a járművek nem gyűjtenek adatokat. Az elmúlt hónapokban az IDF új információbiztonsági irányelveket dolgozott ki, hogy megakadályozza a kínai autók „érzékeny létesítmények” közelében való parkolását. Több bázisról már most ki vannak tiltva a kínai autók.

Az Egyesült Királyságban is ez a helyzet, míg Kínában a Teslára vonatkoznak hasonló korlátozások. Az európai szabályozás szerint az európai tanúsítvánnyal rendelkező autókból gyűjtött és továbbított összes információt, beleértve a kínai járműveket is, európai szerverekhez kell kapcsolni, és nem szabad Kínába továbbítani, de a szabályok betartását nehéz ellenőrizni. Tavaly nyáron az amerikai kereskedelmi minisztérium nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva javasolta, hogy a kínai szoftvereket és hardvereket tiltsák be az amerikai utakon közlekedő, hálózatba kapcsolt járművekben, ami gyakorlatilag kizárja a kínai személy- és tehergépkocsikat az amerikai piacról. (Hárec)