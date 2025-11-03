Távozik az Inforádió főszerkesztője 25 év után

„Közel 25 év után távozik az Inforádió eddigi vezetője, Módos Márton. Az Inforádió és az infostart.hu hírportál új főszerkesztője november 4-től dr. Erdei Tamás főszerkesztő-helyettes lesz, a vezérigazgatói teendőket Kokas Zsuzsanna operatív vezető veszi át. A negyed évszázad alatt számos szakmai díjjal elismert eddigi vezető pedig tanácsadóként, az újonnan létrejövő szerkesztőbizottság tagjaként segíti majd munkájukat” – olvasható a közleményükben.

Módos Márton Fotó: NMHH/YouTube

Tavaly vette meg az Inforádió 75 százalékát az Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium. A fennmaradó 25 százalék maradt a rádiót alapító és vezető Módos Mártonnál. A felvásárlást Szalai Zoltán MCC-főigazgató azzal indokolta, hogy „a Collegium intézetei, szakmai műhelyei és hallgatói ezzel a lépéssel olyan platformot kapnak, amely hitelesen és széles körben tudja bemutatni munkájuk eredményeit.”

A mostani közlemény is idézi Szalait, aki leszögezte, hogy „a szakmai célkitűzés változatlan: »a tárgyilagosság szerethető« mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni.” Azt is jelezte, hogy tulajdonostársként és a szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is számítanak Módos tapasztalatára.

A kormány még 2020-ban adta oda a Mol és a Richter 10-10 százalékos részvénycsomagját az MCC-nek, megoldva ezzel a kormányközeli szervezet finanszírozását. Az MCC azóta sorra nyitja a központjait a vidéki városokban és a határon túl. A brüsszeli irodájuk 2022 végén indult, hogy „alternatívát” kínáljon Európa „polarizált kultúrtájának”. Az Inforádió mellett az övék lett a Mandiner és az ország legnagyobb könyvkereskedelmi és -kiadói hálózata, a Libri-Bookline.