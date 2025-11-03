Újabb Storm Shadow rakétákat adtak át a britek Ukrajnának

Az Egyesült Királyság további Storm Shadow cirkálórakétákat adott át az ukránoknak, hogy folytathassák az oroszországi célpontok elleni csapásaikat, írja a Bloomberg. A hírügynökségnek nincs információja ezeknek a rakétáknak a pontos számáról. A több száz kilométeres hatótávolságú fegyverek leszállítására annak érdekében került sor, hogy feltöltsék Ukrajna készleteit a téli hónapok előtt, amikor a várakozások szerint a Kreml fokozni fogja a nyomást a megtámadott országra.

A névtelen forrásokra hivatkozó Bloomberg szerint az Egyesült Királyság és szövetségesei azt próbálják megmutatni Putyinnak, hogy a nyugati támogatás addig fog tartani, amíg az oroszok rá nem jönnek, hogy képtelenek tovább finanszírozni saját háborús erőfeszítéseiket.

A brit lépésre azt követően került sor, hogy kiderült, Donald Trump amerikai elnök nem feltétlenül készül Tomahawk rakétákat Volodimir Zelenszkij rendelkezésére bocsátani.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Októberben az ukrán hadsereg bejelentette, hogy egy oroszországi vegyi üzemet is Storm Shadow rakétákkal sikerült eltalálnia. Ez volt az első hivatalosan megerősített információ Storm Shadow rakétákkal oroszországi célpontok ellen elkövetett akcióról azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba.

A Storm Shadow rakéták precíziós irányítású, levegőből indítható eszközök, amelyek hatótávolsága meghaladja a 250 kilométert. Az Egyesült Királyság kormánya nem közölte, hány Storm Shadow rakétát adott át Ukrajnának a háború alatt, és nem is jelenti be rendszeresen, ha ilyen szállítások történnek.