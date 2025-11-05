Kína egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett pótvámokat

Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, de a 10 százalékos vámot fönntartja, jelentette be az Államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.

A múlt heti, alig másfél órás találkozót követően Trump fantasztikus találkozóról beszélt, ami megerősítette a múlt hétvégén megkötött keretmegállapodás főbb pontjait: ezek alapján leginkább a kereskedelmi háború kritikus pontjainak felfüggesztéséről lehet beszélni.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A kínai Államtanács vámügyi bizottsága emellett bejelentette, hogy november 10-től eltörli az egyes amerikai mezőgazdasági termékekre kivetett, akár 15 százalékos vámokat is. A döntés egy márciusi közleményre hivatkozik, amely részletezte, mely termékekre – mint a világ legnagyobb mezőgazdasági importőre – kezdett Kína vámot kivetni.

Az intézkedés ellenére a kínai szójabab-vásárlók továbbra is 13 százalékos vámot fizetnek, beleértve a korábban érvényben lévő 3 százalékos alapvámot is. A kereskedők szerint ez továbbra is túl drágává teszi az amerikai szállítmányokat a kereskedelmi vevők számára a brazil alternatívákhoz képest. (Reuters)