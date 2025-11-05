Lázár revolverlapja akaratuk ellenére kilistázta a Tisza app állítólagos hódmezővásárhelyi neveit

Nyilvánosságra hozta a hódmezővásárhelyi Promenád24 a Tisza appjából adatszivárgással/lopással megszerzett neveket a helyi választókerületből, névvel listázva azokat, akiknek az adatai a Tisza app adatbázisából akaratuk ellenére kerültek ki a netre. Legalábbis ezt állítja a lap, de ettől még nem biztos, hogy helytálló a névsor, korábban kormánypárti újságok közzétettek országosan ismert neveket, de több megnevezett is azt állította, hogy le sem töltötték az applikációt.

A Promenád24 az a Lázár Jánoshoz szorosan köthető helyi revolverújság, amelyik szeptemberben durván megtámadta egy cikkben Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrfőkapitányt, aki ezután néhány nappal öngyilkos lett.

A Promenád most a Csongrád-Csanád megyei négyes választókerületből kezdte listázni a nyilvánosságra került neveket. „A térségből összesen 1148 ember adata került nyilvánosságra az ukránok által fejlesztett alkalmazásból. A teljesség igénye nélkül Hódmezővásárhelyről 518, Makóról 303, Algyőről 67, Székkutasról 28, Marosleléről 32, Csanádpalotáról pedig 24 számú tiszásnak vált ismertté a kiléte” - írják, majd „Lássuk a neveket!” felkiáltással elkezdik a politikai listázást, sok név mellé pozíciókat, munkahelyeket társítva, megjegyzéseket is fűzve.

A Promenád, miután a cikkével maga sértette meg a több tucat nevesített személyiségi jogait, úgy tesz, mintha az adatszivárgási ügy áldozataiért aggódna, és a cikkük végén azt írják, hogy „javasolt megfontolni minden érintettnek, hogy feljelentést tegyenek az applikáció tulajdonosa és a szivárogtatás felelősei ellen. Azt is érdemes mérlegelni, hogy a jövőben ki adja meg Magyar Péteréknek és az ukrán fejlesztői csapatuknak a személyes adatait”.

Fotó: Németh Dániel/444

A Promenád24 tulajdonosa és ügyvezetője az a Bada János volt, aki Lázár Jánosnak gimnáziumi évfolyamtársa volt, Lázár polgármestersége idején pedig az önkormányzattal közösen volt tulajdonosa a Zafír Média Kft.-nek, és benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is. Bada tavaly megvált a tulajdonrészétől, és a Lázár tárcája alá tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója lett, a lapot kiadó cég pedig a testvére vette át.