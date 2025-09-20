A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják

Többek között ezen címeket látjuk a Promenad24 nevű hódmezővásárhelyi hírportál címlapján most. Ezek alapján átlagos fideszes portálnak tűnik, de ennél többről van szó: ennek a lapnak saját programja van.
Ez a program pedig nem más, mint Lázár János érdekeinek gátlások nélküli képviselete.
A lap most azért került a figyelem középpontjába, mert néhány nappal azután, hogy a Promenád személyeskedő lejáratócikket közölt Szabó Zsoltról, a rendőrkapitány öngyilkosságot követett el.
Ennek vannak kínos és kicsinyes megnyilvánulásai, mint például az olyan dicshimnuszok, amelyeknél Rákosi Mátyás is csettintene: „Az építési és közlekedési miniszter nem a pénznek köszönheti, hogy a közösségi médiában bekerült a TOP 5-be. Új fejezetet nyitott, s példát mutat valamennyi vezető politikusnak is. Lázár kíváncsi az emberekre, az emberek kíváncsiak Lázárra.”
De a fent idézett talpnyalás mellett ott a belső kritika vagy belviszály is, mert bizony nem minden fideszes akkora király, mint Lázár János: „Lázár fórumaira ugyanis – szemben a jelenleg is zajló Fidesz-KDNP-s népszavazási roadshow-val – nem kell meghívó. Ezek a rendezvények nem zártkörűek, nem csak a kiválasztottaknak szólnak. Ide nem kell szervezni vagy utaztatni a közönséget, magától gyűlik össze a sokaság, nemtől, életkortól, politikai szimpátiától függetlenül.”
Még az alig burkolt Orbán-piszkálástól sem riad vissza bátor névtelen szerző: „Lázár ugyanis rátapintott a lényegre. Az embereknek elegük van a testőrgyűrűtől védett vagy méteres magasságokból szónokló megmondó nagyokosokból.”
Volt egy eset, amikor kibukott ez a konfliktus. Lázár és Navracsics Tibor miniszterek tavaly tavasszal feszültek nyilvánosan is egymásnak, amikor a Promenádban Navracsicsot lejárató cikksorozat futott, ami lényegében azt sérelmezte, hogy a területfejlesztési miniszter kezet fogott Márki-Zay Péterrel.
„Úgy gondolom, meg kell kérni, vagy fel kell szólítani azokat az embereket, akik a környékünkön élnek vagy a társaságunkba tartoznak, hogy nagyobb önmérsékletet tanúsítsanak.”
A Lázár János és Navracsics Tibor háborúja elől menekülő producer arra kéri Márki-Zay Pétert, hogy ő se emlegesse így.
Navracsics Tibor úgy sejti, hogy Lázár János névtelen cikkekben támadta őt a NER-es producer lapjában.
Hiába kisebbségi tulajdonos a miniszter, a többi tulajdonostárs valamiért nem tart igényt a tízmilliókra.
A Kétfarkú feljelentést tesz azután, hogy a hódmezővásárhelyi kormánypárti lap közölte az egyik aktivistájuk személyes adatait. A név nélküli cikket jegyző Promenad24 szerint minden állampolgárnak arccal és névvel kell vállalni a felelősséget.
Orbán Viktor is megnyilatkozott a kérdésben, miközben Márki-Zay provokációról beszél és rendőrségi vizsgálatot sürget.
Szabó Zsolt a cikk megjelenése után pár nappal öngyilkos lett, a két dolog Márki-Zay Péter szerint egyértelműen összefügg.
A miniszter a Szabó Zsolt-ügyre reagált. Szerinte aki egy öngyilkosság után valakit bűnbakként nevez meg és ellene lincshangulatot kelt, az gazember. Azt is írta, hogy nem volt konfliktusa Szabóval.