Putyin javaslatokat kér az orosz nukleárisfegyver-kísérletek felújítására - az utolsó kísérleti atomrobbantások még a szovjet időkben voltak

Vlagyimir Putyin az orosz atomfegyver-kísérletek felújítására vonatkozó javaslatok kidolgozására adott utasítást szerdán, miután nemrég Trump is arról beszélt, hogy újra akarja indítani az amerikai nukleáris teszteket. Az atomfegyver-kísérletek a kilencvenes évek eleje óta szünetelnek: bár az Átfogó Atomcsend Szerződést végül egyik szuperhatalom sem ratifikálta, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország 1992 óta ténylegesen moratóriumot hirdetett a kísérletekre. A mostani nukleáris kardcsörtetés komoly tabudöntést jelent az értékelések szerint.

Bár Trump néhány hónapja még denuklearizációt hirdetett, és arról beszélt, hogy csökkenteni akarja az Egyesült Államok 3800 nukleáris fegyverből álló készletét, október végén elég váratlanul bejelentette, hogy az USA mégis újrakezdi a teszteket, mert nem akar lemaradni Oroszország és Kína mögött. Ez úgy is komoly változás, hogy ez lehet csak Kína elleni nyomásgyakorlás is, és Peter Hegseth amerikai védelmi miniszter gyorsan kijelentette, hogy a nukleáris fegyverkísérletek egyelőre nem nukleáris robbantásokat jelentenek.

Atombomba célba juttatására alkalmas, tengeralattjáróról kilőhető rakétát tesztel az amerikai flotta 2021-ben Fotó: EyePress via AFP

Az amerikai elnök bejelentése közvetlenül Moszkvának adott válasz lehetett: a Kreml nem sokkal korábban közölte ugyanis, hogy kisebb hatóerejű nukleáris fegyvereket teszteltek, az atommeghajtású Poszeidon víz alatti drónt és a Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakétát. Egy nukleáris robbanófej felrobbantása azonban már eléggé más kategóriát jelentene, vagyis retorikai szinten már jócskán beindult az eszkalációs spirál.

Ezt folytatja most Putyin, aki szerdán arra adott utasítást, hogy készítsenek javaslatokat a nukleáris fegyverek tesztelésére. Az orosz elnök azt állította, hogy Oroszország mindig is szigorúan betartotta az Átfogó Atomcsend Szerződés szerinti kötelezettségeit, de ha az Egyesült Államok vagy egy másik atomhatalom ilyen fegyvert tesztel, akkor Oroszország is ezt fogja tenni. Putyin egyelőre összehangolt javaslatokat kért „a nukleáris fegyverkísérletekre való felkészülés lehetséges megkezdésére”.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter a moszkvai Biztonsági Tanács ülésén erre radikálisabb javaslattal élt: azt javasolta, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Jeges-tengeren lévő Novaja Zemlja szigeteken egy teljes körű nukleáris fegyverkísérlet előkészületeit, mert az amerikai tervek „jelentősen növelik a katonai veszély szintjét Oroszország számára”.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter Fotó: Alexander Vilf/Sputnik

A nyilvánosság előtt feltehetően koreografált szereposztásban erre Putyin mérsékeltebb hangnemben válaszolt, és azt kérte, hogy az orosz hírszerzés és az illetékes minisztériumok előbb gyűjtsenek további információkat az amerikai nukleáris tervekről.

Novaja Zemlja kísérleti telephelyén az utolsó nukleáris kísérletre 1990 októberében került sor, akkor még állt a Szovjetunió.